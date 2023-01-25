РФ готовится к новому наступлению на Украину — разведка 25 января, 14:09 По данным разведки, РФ готовится к новому наступлению (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Россия готовится к новому наступлению на Украину. Сейчас идет перегруппировка российских войск по всем направлениям на линии фронта.



Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

«Происходит перемещение мобилизационных резервов противника, которые необходимо уничтожать как реально критические цели: рано или поздно из этих казарм они пойдут на линию фронта и будут наступать на наши деревни, наши города», — отметил он.

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Скибицкий подчеркнул, что весна и начало лета будут решающими в этой войне.

В декабрьском интервью The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление. По его словам, наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси.

24 января президент Владимир Зеленский предупредил, что РФ сейчас накапливает силы для нового масштабного наступления.