Слухи о новом наступлении на Киев были дезинформацией российского Генштаба — секретные файлы Пентагона 25 апреля, 14:29 Защитники Киева в первые дни полномасштабного вторжения в 2022 году (Фото:Reuters)

Согласно секретному документу Минобороны США, который попал в Сеть в результате масштабной утечки, слухи о новом наступлении на Киев зимой 2023 года были дезинформацией Генштаба ВС РФ, сообщает российская служба Радио Свобода.



В документе, который изучили журналисты, говорится, что в феврале 2023 года Главное оперативное управление (ГОУ) Генштаба вооруженных сил России отчиталось об «успешных усилиях по оперативной маскировке», призванных убедить украинскую разведку в возможности нового наступления на Украину с территории Беларуси.

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Отмечается, что операция по «оперативной маскировке» проходила с 3 по 10 февраля.

По данным Пентагона, руководители Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ заявили, что «успешно убедили украинские разведывательные службы в возможности совместного российско-белорусского наступления с белорусской территории».

В качестве доказательств успеха операции представитель ГОУ Генштаба привел отчет Службы внешней разведки России о реакции Украины на сообщения о совместных летно-тактических учениях авиационных подразделений ВС РФ и Беларуси, начавшихся 16 января, о переброске в Беларусь из России оперативно-тактических комплексов Искандер-М, а также о смещении фокуса российско-белорусских учений с «оборонительного» на «наступательный».

Согласно документу, в Вооруженных силах Украины также якобы сочли, что обучение в Беларуси мобилизованных для 2-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ и подготовка подразделений 6-й мотострелковой дивизии 3 армейского корпуса РФ является попыткой России скрытно сформировать боеготовые подразделения для наступления на Волынском направлении — для создания помех в доставке западной военной помощи Киеву.

Как говорится в документе Минобороны США, ГОУ российского Генштаба рекомендовало продолжить операцию по дезинформации украинского командования о вероятности наступления с территории Беларуси, разбив ее на две фазы. Первая фаза должна была продолжаться до 6 марта, вторая с 6 по 11 марта.

Планы обеих фаз предполагалось послать на утверждение в Генштаб вооруженных сил Беларуси.

В феврале глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявлял, что прямой угрозы наступления российских оккупантов на Киев сейчас нет.

6 февраля министр обороны Украины Алексей Резников также подчеркивал, что не верит в новое российское наступление на Киев.

