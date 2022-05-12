Оккупанты готовятся возобновить наступление на Барвенково и Славянск — Генштаб

12 мая, 07:22
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Оккупанты готовятся к возобновлению наступления на Барвенково и Славянск (Фото:Генштаб)

Оккупанты готовятся к возобновлению наступления на Барвенково и Славянск (Фото:Генштаб)

На Славянском направлении российские оккупанты намерены возобновить наступление на Барвенково и Славянск.

Как сообщает Генштаб, для этого оккупационная армия проводит перегруппировку войск.

Для усиления передовых подразделений противник совершил перемещение батальонной тактической группы.

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«С целью доукомплектования пострадавших подразделений и логистического обеспечения группировки войск противник переместил в определенный район около 300 единиц вооружения и военной техники», — отметили в Генштабе.

На Слобожанском направлении оккупанты проводят перегруппировку войск, чтобы не допустить дальнейшего продвижения украинских сил в направлении государственной границы.

В районах севернее города Харькова агрессоры обстреливают из артиллерии подразделения украинских войск.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Славянск Генштаб Наступление Война России против Украины

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