Оккупанты готовятся возобновить наступление на Барвенково и Славянск — Генштаб
Оккупанты готовятся к возобновлению наступления на Барвенково и Славянск (Фото:Генштаб)
На Славянском направлении российские оккупанты намерены возобновить наступление на Барвенково и Славянск.
Как сообщает Генштаб, для этого оккупационная армия проводит перегруппировку войск.
Для усиления передовых подразделений противник совершил перемещение батальонной тактической группы.
«С целью доукомплектования пострадавших подразделений и логистического обеспечения группировки войск противник переместил в определенный район около 300 единиц вооружения и военной техники», — отметили в Генштабе.
На Слобожанском направлении оккупанты проводят перегруппировку войск, чтобы не допустить дальнейшего продвижения украинских сил в направлении государственной границы.
В районах севернее города Харькова агрессоры обстреливают из артиллерии подразделения украинских войск.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.