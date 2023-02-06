РФ готовит новое наступление после 15 февраля — глава ОВА

6 февраля, 10:27
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Наступления РФ можно ожидать в любое время после 15 февраля, заявил Сергей Гайдай (Фото:Генштаб)

Наступления РФ можно ожидать в любое время после 15 февраля, заявил Сергей Гайдай (Фото:Генштаб)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что новое наступление оккупационных войск РФ в области можно ожидать в любой день после 15 февраля.

«Обучение новомобилизированных, двухмесячное, уже подходит к концу. Но еще нужно две недели, чтобы их привезти с разных баз России и Беларуси. После 15 февраля можно ожидать в любое время», — сказал Гайдай в интервью Белсат.

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По его словам, оккупанты стягивают все больше резервов на этом направлении.

Также в Луганской и Донецкой областях фиксируют все больше техники, которую войска РФ прячут в лесопосадках и частично закапывают.

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Гайдай добавил, что оккупанты также «больше строят укреплений, откуда будут пытаться делать наступление».

Он также рассказал, что оккупанты подвозят боекомплект, но тратят его гораздо более экономно, чем раньше, что также может свидетельствовать о подготовке полномасштабного наступления.

5 февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не исключает нового наступления России в феврале, но пока ударных формирований не обнаружено.

По данным Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что новое наступление армии РФ в феврале-марте 2023 года, позволит оккупантам перехватить инициативу у ВСУ. При этом он настроен вести войну против Украины многие годы.

https://www.youtube.com/watch?v=jYJAjawVeR8
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Наступление Сергей Гайдай Война России против Украины

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