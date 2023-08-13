«Небольшое расстояние до Крыма». ВСУ нащупали болевую точку и могут начать наступление на третьем направлении — Попович 13 августа, 12:33 Украинский военнослужащий запускает беспилотник вблизи линии фронта (Фото:REUTERS/Stringer)

Военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV предположил, что плацдарм, который якобы создали ВСУ на оккупированном левом берегу Херсонщины, может стать началом третьего направления наступления Сил обороны Украины.

«Нет официального подтверждения Генерального штаба, хотя многие источники говорят о том, что там переправились на левый берег Днепра. Эта болевая точка теоретически вполне может стать новым направлением для наступления, поскольку оттуда сравнительно небольшое расстояние до оккупированного Крыма — 83 километра», — отмечает Попович.

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По его мнению, это третье направление как минимум будет оттягивать резервы российской армии и еще больше их растягивать:

«То есть возникает еще больше вопросов [у оккупантов]. А куда же эти резервы бросать? Где именно будет этот главный удар? Где украинская армия будет наступать решительно и где она будет прорвать российскую оборону? Чем больше болевых точек, тем больше недоразумений со стороны российского командования».

По его словам, эти действия на левобережье Днепра в Херсонской области являются частью большого плана ВСУ:

«Сейчас продолжается игра, которая уже длится два месяца фактически. [Прошло] более двух месяцев после начала наступательных действий украинской армии на южном участке фронта. А начались эти наступательные действия в начале июня. Речь идет о нащупывании слабых мест».