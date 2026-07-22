Новым начальником Генштаба ВСУ станет Игорь Скибюк

«Вместе с Михаилом Драпатым и Евгением Хмарой определили, что новым начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины станет генерал-майор Игорь Скибюк — очень опытный военный, вместе с которым новый Главнокомандующий плечом к плечу защищал Украину», — написал Зеленский в соцсетях.

Реклама

Президент добавил, что сегодня решения о смене руководства ВСУ будут формализованы, готовятся соответствующие указы.

Зеленский также сообщил, что по итогам совещания было определено, как экс-главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и экс-начальник Генштаба Андрей Гнатов будут служить защите Украины.

На совещании с участием новых военных командиров также обсудили развитие украинских киберсил, подготовку военнослужащих, усиление возможностей подразделений и развитие корпусной системы. Эффективный процесс мобилизации определен как приоритет для способности ВСУ выполнять оборонные задачи, отметил Зеленский.

Были проанализированы эффективность ударов средней и большой дальности, а также оборонительные операции на Александровском направлении; кроме того, были определены шаги по ускорению реализации противобаллистической программы Фрея и работы с США по лицензиям на производство ракет для Patriot, говорится в сообщении.

Игорь Скибюк занимает должность заместителя начальника Генерального штаба ВСУ с 2025 года. До этого он был командующим Десантно-штурмовыми войсками Украины. В 2022 году командовал 80-й отдельной десантно-штурмовой бригадой, которая освобождала Изюм в ходе Харьковского контрнаступления ВСУ.

Увольнение Сырского — что известно

Вечером 21 июля 2026 года Владимир Зеленский заявил, что Александр Сырский покидает пост главнокомандующего ВСУ, который он занял в феврале 2024 года после отставки Валерия Залужного. Новым главой армии станет 43-летний командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый.

Увольнение Александра Сырского произошло на фоне протестов в Киеве и других городах Украины, начавшихся после отставки Михаила Федорова с поста министра обороны 16 июля. Экс-министр обороны заявил, что главнокомандующий ВСУ блокировал все инициативы его команды и «плел интриги».

Реклама:

Новым главой Минобороны стал руководитель Альфы СБУ Евгений Хмара.

22 июля Сырский прокомментировал свою отставку и заявил, что будет служить Украине до победы.