Атака на школы. Оккупанты нанесли авиаудары по Новгород-Северскому, есть погибшие и раненые — глава Черниговской ОВА
Военные РФ нанесли авиаудары по объектам критической инфраструктуры (Фото:Вячеслав Чаус/Telegram)
Российские оккупанты ночью 12 мая нанесли несколько авиаударов по Новгород-Северскому. В результате атаки есть погибшие и раненые.
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Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
«Сегодня ночью по городу Новгород-Северский москальская мразота нанесла несколько авиаударов по объектам критической инфраструктуры. Это школы. Повреждены и другие административные здания и частные дома. Есть погибшие и раненые», — заявил он.
Сейчас на месте российской атаки работают медики и спасатели.
В течение 10 и 11 мая Россия обстреливала Черниговскую область из минометов со своей территории.
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