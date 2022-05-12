Атака на школы. Оккупанты нанесли авиаудары по Новгород-Северскому, есть погибшие и раненые — глава Черниговской ОВА 12 мая, 07:16 Цей матеріал також доступний українською Военные РФ нанесли авиаудары по объектам критической инфраструктуры (Фото:Вячеслав Чаус/Telegram)

Российские оккупанты ночью 12 мая нанесли несколько авиаударов по Новгород-Северскому. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Война России против Украины — главные события 11 мая

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

«Сегодня ночью по городу Новгород-Северский москальская мразота нанесла несколько авиаударов по объектам критической инфраструктуры. Это школы. Повреждены и другие административные здания и частные дома. Есть погибшие и раненые», — заявил он.

Видео дня

Сейчас на месте российской атаки работают медики и спасатели.



В течение 10 и 11 мая Россия обстреливала Черниговскую область из минометов со своей территории.

Из Чернигова вывезли тяжелые российские авиабомбы массой до 500 кг https://www.youtube.com/watch?v=-TIRWf2mVjc

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.