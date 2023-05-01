Оккупанты сбросили авиабомбу на школу в Черниговской области, погиб ребенок 1 мая, 16:42 Последствия обстрела Лизуновки Черниговской области российскими оккупантами, 1 мая 2023 года (Фото:Оперативне командування Північ / Operational Command North / Facebook)

Российские оккупанты днем в понедельник, 1 мая, ударили по образовательному учреждению в Черниговской области, предварительно известно о гибели ребенка, который находился поблизости. Данные о пострадавших уточняются.

Об этом сообщил в Telegram глава Черниговской ОВА Виталий Чаус.



«Враг продолжает бить по гражданской инфраструктуре. Около 15:37 зафиксировано попадание в образовательное учреждение (не работает) Новгород-Северского района», — написал он.

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Обновлено в 17:15. В ОК Север сообщили в Facebook, что РФ нанесла удар двумя управляемыми авиабомбами с истребителей Су-35 по населенному пункту Лизуновка. Погиб ребенок 2009 года рождения, пострадали еще двое гражданских. Частично разрушено здание неработающей школы, повреждены частные дома.

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В Харьковской области войска страны-террориста обстреляли населенные пункты Чугуевского и Купянского района, сообщили в полиции. В Кучеровке оккупанты попали в частный дом, пострадал 65-летний хозяин. В результате обстрела Волчанска 57-летний мужчина получил осколочные ранения. Открыто уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны.



Также около 11:30 страна-террорист нанесла авиаудары по Гуляйполю Запорожской области, пострадали три человека. Частично разрушены частные дома и хозяйственные сооружения, взрывной волной повредило машину и выбило стекла. Офис генпрокурора в Telegram также сообщил об открытии дела по факту нарушения законов и обычаев войны.

В ночь на 1 мая Россия нанесла новый массированный ракетный удар по Украине. Силы обороны Украины сбили 15 из 18 вражеских крылатых ракет, над Киевом были уничтожены все цели.

В Павлоградском районе оккупанты ударили по промышленному предприятию, в Павлограде пострадали 24 многоэтажки, 80 частных домов, девять учебных заведений и пять магазинов. Предварительно, пострадали 34 человека, в том числе пять детей.