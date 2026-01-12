В результате российского удара поврежден важный энергообъект в Черниговской области: без света ряд населенных пунктов

12 января, 08:31
Google Читайте NV в Google
Аварийно-восстановительные работы на поврежденных объектах энергетики (Фото: @V_Zelenskiy_official)

Аварийно-восстановительные работы на поврежденных объектах энергетики (Фото: @V_Zelenskiy_official)

В результате российского обстрела в ночь на понедельник, 12 января, поврежден важный энергообъект в Новгород-Северском районе Черниговской области. Об этом сообщили в Черниговоблэнерго.

В результате атаки обесточен ряд населенных пунктов.

«Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам!» — сообщили в компании.

Реклама

Читайте также:
Нашли серьезный плюс. Власть объяснила, почему снятие статуса критичности с ряда предприятий — это хорошо

11 января премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в течение недели не было ни одного дня без обстрелов объектов энергетики и критической инфраструктуры. Всего зафиксировано 44 атаки в Донецкой, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Киевской, включая Киев, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.

Читайте также:
Энергетики вернули свет почти 700 тысячам семей в Днепропетровской области после обстрелов — ДТЭК

В ДТЭК заявили, что сейчас в украинской энергосистеме фиксируют самую сложную ситуацию за эту зиму. Экстренные отключения частично действуют в Киеве и области, а также в Днепропетровской области.

8 января Свириденко заявила, что несмотря на существенное снижение температуры на этой неделе, удалось стабилизировать увеличение очередей графиков отключений.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Черниговская область Чернигов Обстрел Энергетика Отключения света

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies