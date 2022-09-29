«Мы услышали запросы Украины». Новая встреча в формате Рамштайн состоится 12 октября 29 сентября, 21:27 Джулиан Смит (Фото:via Голос Америки)

Следующая встреча контактной группы по обороне Украины состоится уже 12 октября в Брюсселе.

Об этом заявила посол США при НАТО Джулиан Смит, сообщает Голос Америки.

По ее словам, сейчас США и другие страны Запада находятся в постоянном контакте с украинским военно-политическим руководством для того, чтобы знать все нужды украинских военных.

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«Мы четко и громко услышали эти украинские запросы. Мы приложим все усилия, чтобы удовлетворить эти требования через контактную группу», — отметила Смит.

Она также добавила, что сам процесс предоставления помощи Украине постоянно развивается.

«Я не могу точно сказать, как будет выглядеть предстоящая помощь (по итогам встречи Рамштайн — ред.). Я могу сказать, что она будет продолжать поступать от Соединенных Штатов, а также от других стран-союзников по НАТО. Я не вижу, чтобы этот процесс останавливался, и он будет дальше развиваться. Мы будем базировать эти списки на том, что есть и что нужно Украине. И мы постоянно находим способы объединить эти два аспекта вместе», — подчеркнула посол.

10 сентября министр обороны Украины Алексей Резников по результатам 5-го заседания Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии сообщил, что во время встречи был закреплен курс на долгосрочную поддержку Украины. В частности, среди приоритетов определено развитие трехуровневой системы ПВО/ПРО и активизация обучения украинских военных.