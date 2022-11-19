«Забывают выдать оружие». Следующая волна мобилизованных в России будет подготовлена хуже предыдущей — аналитик CIT 19 ноября, 12:33 Эксклюзив НВ Мобилизированных россиян отправляют в Украину. Ростовская область, Россия. 31 октября (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов в эфире Радио НВ рассказал, какого качества будут российские военные после новой волны мобилизации в РФ.

«Следующая волна мобилизации будет подготовлена хуже предыдущей. У них будет меньше техники, вероятно, хуже будет поставка каких-то элементарных вещей, которые, возможно будет выгрести из остатков запасов после этих 300 тысяч. Если они будут искать миллион [мобилизованных], то система может не выдержать. Она и так едва выдерживает происходящее. Они этим мобилизованным то забывают выдать оружие, то платить деньги», – рассказал Михайлов.

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В подтверждение своих слов эксперт рассказал один из наглядных примеров:

«Была история, когда [мобилизованному] говорили: „Ты сейчас сиди в тылу, пока автомат не освободится“. Итак: пока не убьют предыдущего мобилизованного, и он не сможет взять его автомат. Это уже не какая-то Вторая мировая война, это голливудское кино Враг у ворот».

Американский Институт изучения войны в своей сводке от 19 ноября сообщил, что Россию ждет очередная волна мобилизации, это ухудшит общее качество российских войск, которых перебрасывают на фронт в Украину.

14 ноября российский диктатор Владимир Путин подписал указ, которым разрешил призыв в войска России иностранных граждан.

Ранее представители российских властей, включая министра обороны Сергея Шойгу и Путина, в конце октября заявили о «окончание мобилизационных мероприятий». По их словам, в армию призвано 300 тысяч человек, и новых призывов не будет. Однако указ о мобилизации не отменен.