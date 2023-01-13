В оккупированном Алчевске возобновили мобилизацию, госпитали переполнены ранеными военными РФ — Луганская ОВА 13 января, 09:06 Российские оккупанты пытаются восполнить потери живой силы за счет мобилизации жителей захваченных ими территорий (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

Российские оккупанты возобновили мобилизацию местного населения в захваченном Алчевске Луганской области.

Как сообщили в Луганской областной военной администрации в Telegram, очередная волна «призыва» началась с 9 января.

Таким образом войска РФ пытаются восполнить огромные потери живой силы.

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Отмечается также, что госпитали в Белокуракино, Старобельске и Новоайдаре переполнены раненными российскими оккупантами.

«В Довжанске за неимением койко-мест для нужд раненых россиян освободили родильное отделение, окрестные санатории уже тоже заняты», — добавили в ОВА.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла более 114 тысяч своих военных. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 740 российских оккупантов.

В Луганской области гражданскому населению отказывают в предоставлении медицинских услуг, поскольку все больницы переполнены ранеными российскими военными.