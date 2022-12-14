«Есть потребность в замене». В Украине новая волна мобилизации может быть объявлена в следующем году — Маляр 14 декабря, 13:58 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

В Вооруженных силах Украины возникла потребность в компенсации потерь и восстановлении тех военнослужащих, которые получили ранения. Однако о новой волне мобилизации планируют говорить публично уже в следующем году.

Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр в эфире ТСН.

Как отметила Маляр, также ВСУ нуждаются в замене тех солдат, которые защищают страну с начала войны.

«Есть потребность в восстановлении военных, которые на войне получили ранения. Эти вещи сложно прогнозировать, потому что мобилизация зависит от потребностей войны. И, кроме того, есть потери и потребность в восстановлении, даже те люди, которые сейчас воюют, нуждаются в замене» , — отметила Маляр.

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Заместитель министра обороны добавила, что о новой волне призыва будут публично говорить уже с начала нового года.

14 декабря начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач в интервью НВ заявил, что усиление мобилизации может происходить в связи с изменением ситуации на фронте. Пока таких событий, требующих усиленного призыва большого количества призывников, нет.

Ранее НВ рассказывал, что во время войны некоторые военнослужащие получили право уволиться со службы на основе изменений в законодательство. Также мы объяснили, кто и по каким основаниям может это сделать во время мобилизации и какие сроки указаны в законах.

