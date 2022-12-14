«Это нормальный процесс». Будет ли усиление мобилизации в Украине после Нового года 14 декабря, 14:11 Мобилизация в Украине — последние новости (Фото:Генштаб ВСУ/фейсбук)

В российской пропаганде большое значение придают датам, превращая их в определенные рубежи в войне РФ против Украины. Это также относится к Новому году и годовщине полномасштабной войны.

Об этом рассказала советница Министра обороны Украины Анна Маляр в телепрограмме Ночная стража.

«Они не только годовщину [полномасштабного вторжения - ред.] ставят себе за рубеж. Новый год – для них тоже это рубеж. К примеру, 30 декабря – советская дата… У них там своя пропаганда и они к тем или иным датам приурочивают те или иные действия, это их почерк. Они, с одной стороны, хотят быть непредсказуемыми, но у них есть две вещи, которые полностью предсказуемы: даты и эмоциональность. Как только у нас что-то хорошее, они сразу реагируют, усиливаются на фронте, ракетные атаки…

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Безусловно, они не собираются останавливаться. Безусловно, для них сейчас важно любой ценой выторговать время на восстановление утраченных ресурсов (люди, техника военная), им важно передислоцироваться, укрепиться где-нибудь. Им нужно время. Они сейчас делают все, чтобы на нас нажать и довести нас хоть до каких-либо переговоров, чтобы взять эту паузу. Мы не должны питать иллюзий, что их стремление к переговорам — это стремление к завершению войны, никоим образом.

Второе, мы тоже не должны питать иллюзий, никаких половинчатых решений здесь быть не может, то есть у них не стоит задача остановиться вообще на Донецкой области. Нет, у них стоит задача – вся Украина. Они двигаются пошагово и мы должны быть готовы", - рассказала пресс-секретарь Минобороны.

Также Маляр прокомментировала, стоит ли украинцам ожидать новую волну мобилизации после Нового года 2023: «Это вещи, которые сложно прогнозировать. Это зависит от нужд войны. Кроме того, есть потери, есть потребность в восстановлении, даже те люди, которые живы, здоровы, не ранены, нуждаются в замене. Поэтому это нормальный процесс, мобилизация, не надо делать какие-то страшные апокалиптические прогнозы. Все может быть, мы всегда об этом публично говорим, что все может быть, все от войны зависит».

Напомним, ранее в командовании ВСУ рассказали о снижении темпов мобилизации и ее сроках окончания.