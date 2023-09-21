Новая услуга в Дії. Вскоре в приложении можно будет оплатить штраф за админнарушение 21 сентября, 17:25 Дія (Фото:se.diia.gov.ua)

В приложении Дія запустили бета-тестирование услуги по оплате штрафа за административное правонарушение.

Об этом сообщили на сайте Дії.

В Дії тестируют новый сервис по уплате штрафов

Раньше чтобы оплатить штраф, необходимо было приходить в суд. Брать бумажное судебное постановление, реквизиты для уплаты штрафа и судебного сбора и идти в банк.

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«С Дією оплатить штраф можно будет в любой момент прямо со смартфона. Присоединяйтесь к бета-тесту, чтобы проверить новый сервис», — пишет команда Дії.

Принять участие в бета-тесте могут украинцы, которые:

— достигшие 16 лет;

— имеют верифицированный РНОКПП в Дії;

— имеют судебное дело со штрафом за административное правонарушение.

На портале Дія доступны новые виды социальной помощи для семей с детьми

Отныне на портале Дія доступны еще четыре социальные пособия для семей с детьми.

На портале доступны следующие четыре вида помощи:

— помощь при усыновлении ребенка — для родителей, усыновивших детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки;

— помощь на детей, больных тяжелыми заболеваниями, которым не установлена инвалидность;

— помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, которая назначается на все время инвалидности;

— пособие на ребенка одинокой матери или отцу — для одиноких усыновителей или одиноких матерей или отцов, не состоящих в браке.

Ранее для получения этих видов помощи необходимо было обращаться в органы социальной защиты населения и подавать документы лично. Теперь это можно делать дистанционно на портале Дія, поскольку информация автоматически подтягивается из реестра. Срок назначения помощи - не более 10 дней с момента обращения.

Автоматизация процессов значительно упрощает процедуру получения помощи и исключает ошибки в заявлениях, что ранее было причиной повторных визитов в государственные органы для подачи новых заявлений.