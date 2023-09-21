Новая услуга в Дії. Вскоре в приложении можно будет оплатить штраф за админнарушение
Дія (Фото:se.diia.gov.ua)
В приложении Дія запустили бета-тестирование услуги по оплате штрафа за административное правонарушение.
Об этом сообщили на сайте Дії.
В Дії тестируют новый сервис по уплате штрафов
Раньше чтобы оплатить штраф, необходимо было приходить в суд. Брать бумажное судебное постановление, реквизиты для уплаты штрафа и судебного сбора и идти в банк.
«С Дією оплатить штраф можно будет в любой момент прямо со смартфона. Присоединяйтесь к бета-тесту, чтобы проверить новый сервис», — пишет команда Дії.
Принять участие в бета-тесте могут украинцы, которые:
— достигшие 16 лет;
— имеют верифицированный РНОКПП в Дії;
— имеют судебное дело со штрафом за административное правонарушение.
На портале Дія доступны новые виды социальной помощи для семей с детьми
Отныне на портале Дія доступны еще четыре социальные пособия для семей с детьми.
На портале доступны следующие четыре вида помощи:
— помощь при усыновлении ребенка — для родителей, усыновивших детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки;
— помощь на детей, больных тяжелыми заболеваниями, которым не установлена инвалидность;
— помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, которая назначается на все время инвалидности;
— пособие на ребенка одинокой матери или отцу — для одиноких усыновителей или одиноких матерей или отцов, не состоящих в браке.
Ранее для получения этих видов помощи необходимо было обращаться в органы социальной защиты населения и подавать документы лично. Теперь это можно делать дистанционно на портале Дія, поскольку информация автоматически подтягивается из реестра. Срок назначения помощи - не более 10 дней с момента обращения.
Автоматизация процессов значительно упрощает процедуру получения помощи и исключает ошибки в заявлениях, что ранее было причиной повторных визитов в государственные органы для подачи новых заявлений.