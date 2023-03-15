Введение билингвальной системы. В школах Украины могут ввести двуязычное обучение — МОН 15 марта, 16:37 В школах Украины могут ввести двуязычное обучение (Фото:ju.serdiuk/depositphotos)

Нововведения будут распространяться только на профильные предметы и только в старшей школе.

Генеральный директор директората дошкольного, школьного, внешкольного и инклюзивного образования МОН Украины Олег Ересько в эфире Ранку вдома рассказал, что в украинских школах могут ввести преподавание предметов на двух языках — украинском и английском.

Видео дня

Олег Ересько также напомнил, что в 2022 году в Украине представили программу Образование 4:0. Украинский рассвет, в которой предусмотрели реализацию разных реформ. Среди них есть и введение билингвальной (двуязычной) системы обучения.

«У нас есть заведения, где собираются дети, имеющие способности к изучению иностранных языков. Там практикуют раннее изучение языков. Мы же планируем, что со временем в старшей школе профильный предмет обязательно будут преподавать на двух языках — украинском и английском», — отметил Ересько.

На вопрос, почему именно английский язык станет вторым, Ересько ответил, что пока все лучшие учебные материалы на английском языке, поэтому следует использовать именно его. Когда такое изменение может появиться в школах, пока неизвестно.

Напомним, в Украине скоро начнется новый этап вступительной кампании, где абитуриенты будут участвовать в национальном мультипредметном тесте (НМТ). На экзамене будет три предмета, среди которых два обязательных, а один на выбор.