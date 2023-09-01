«У кое-кого будет гореть». Новая украинская ракета уже применяется, ее разработка началась еще в 2020 году — Данилов 1 сентября, 10:27 Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что новая украинская ракета, видео с испытания которой он обнародовал накануне, уже применяется, а ее разработка началась еще в 2020 году.



Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

«Первый указ президента относительно этой программы был еще 1 марта 2020 года. Вот имейте в виду, что уже в феврале-январе 2020 года мы готовили соответствующее решение СНБО по этому поводу», — сказал Данилов.

Видео дня

Он также заявил, что разработка такой ракеты — это очень сложный процесс. В частности, для того, чтобы она была современная и была способна преодолевать расстояние в тысячи километров нужна мощная работа больших коллективов. Данилов заверил, что уже на сегодня есть определенный результат.

«Поверьте в ближайшее время у кое-кого будет гореть и гореть будет в прямом смысле этого слова», — отметил он.



Секретарь СНБО заявил, что поражение объекта РФ на расстоянии 700 километров, о котором говорил президент Владимир Зеленский, не является крайним ограничением ракеты.

Данилов также отметил, что Украина, в отличие от страны-агрессора, не воюет с рядовыми гражданами РФ. Оружие применяется сугубо по военным объектам, согласно всем нормативно-правовым международным правилам.

«Мы не атакуем детские сады, больницы или другие объекты… Это наша большая разница между этими террористами, которые находятся рядом с нами», — отметил он.

Ранее Данилов опубликовал видео испытаний новой украинской ракеты. В подписи он отметил, что испытания успешны, а реализация эффективна.

31 августа Зеленский заявил, что дальнобойное оружие украинского производства попало в цель российских оккупантов с расстояния в 700 километров. О какой цели идет речь, неизвестно.

700 километров — примерное расстояние от Украины до Пскова, где в ночь на 30 августа прогремели взрывы на аэродроме. Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило уничтожение четырех российских самолетов Ил-76. Российские Telegram-каналы писали о массированной атаке беспилотников.