Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море — ОК Юг

24 января, 10:39
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Суммарный залп ракет может составлять 28 (Фото:Минобороны РФ)

Суммарный залп ракет может составлять 28 (Фото:Минобороны РФ)

По состоянию на вторник, 24 января, Россия увеличила количество ракетоносителей в корабельной группировке в Черном море.

Об этом в Telegram сообщил пресс-секретарь оперативного командования Юг Владислав Назаров.

Среди 11 кораблей — три надводных и один подводный носитель Калибров. Общий залп ракет может составлять 28.

Видео дня

По данным ОК Юг, самый большой показатель количества российских ракет в Черном море, которые были зафиксированы в течение полномасштабной войны, составлял 48 единиц.

17 января количество ракет приблизилось к рекордному и составляло 44 единицы.

https://www.youtube.com/watch?v=X8amkkVB6xQ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Черное море Ракеты Война России против Украины Калибр

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