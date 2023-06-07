«Другой власти здесь нет». Бойцы РДК заявили, что уже седьмой день контролируют российскую Новую Таволжанку — видео

7 июня, 19:13
Поделиться:
Скриншот из видеосообщения РДК (Фото:Российский добровольческий корпус/Telegram)

Скриншот из видеосообщения РДК (Фото:Российский добровольческий корпус/Telegram)

В среду, 7 июня, бойцы Российского добровольческого корпуса (РДК) заявили, что уже седьмой день контролируют населенный пункт Новая Таволжанка российской Белгородской области Шебекинского района.

Об этом сообщил РДК в видеосообщении в Telegram.

«Друзья, уже 7-й день подряд бойцы Российского добровольческого корпуса контролируют населенный пункт Новая Таволжанка. Другой власти, кроме РДК, здесь нет», — подчеркнули РДК.

Видео дня

По их словам, Новая Таволжанка брошена РФ уже который день.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1666468901650063362

1 июня российские добровольцы объявили об очередном рейде в Белгородской области страны-агрессора.

4 июня они снова заявили, что с боями заходят в пригород Шебекиного Белгородской области.

5 июня бойцы Российского добровольческого корпуса сообщили, что «уже который день» полностью контролируют российское село Новая Таволжанка на территории Белгородской области.

6 июня Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков признал, что власти РФ не могут попасть в село Новая Таволжанка.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Россия Белгородская область Легион Свобода России РДК Шебекино

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X