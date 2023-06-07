«Другой власти здесь нет». Бойцы РДК заявили, что уже седьмой день контролируют российскую Новую Таволжанку — видео 7 июня, 19:13 Скриншот из видеосообщения РДК (Фото:Российский добровольческий корпус/Telegram)

В среду, 7 июня, бойцы Российского добровольческого корпуса (РДК) заявили, что уже седьмой день контролируют населенный пункт Новая Таволжанка российской Белгородской области Шебекинского района.

Об этом сообщил РДК в видеосообщении в Telegram.

«Друзья, уже 7-й день подряд бойцы Российского добровольческого корпуса контролируют населенный пункт Новая Таволжанка. Другой власти, кроме РДК, здесь нет», — подчеркнули РДК.

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По их словам, Новая Таволжанка брошена РФ уже который день.

1 июня российские добровольцы объявили об очередном рейде в Белгородской области страны-агрессора.

4 июня они снова заявили, что с боями заходят в пригород Шебекиного Белгородской области.

5 июня бойцы Российского добровольческого корпуса сообщили, что «уже который день» полностью контролируют российское село Новая Таволжанка на территории Белгородской области.

6 июня Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков признал, что власти РФ не могут попасть в село Новая Таволжанка.