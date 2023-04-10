Единственный эффективный способ. Эксперт объяснил, как сломать новую тактику россиян по обстрелу прифронтовых территорий 10 апреля, 19:09 NV Премиум Планирующие авиабомбы оставляют военным мало шансов на их обезвреживание (Фото:DR)

Главный редактор Defense Express Олег Катков — о том, как бороться с планирующими авиабомбами агрессора

С конца февраля РФ применяет против Украины новый вид массированных атак – планирующие авиабомбы. Ежедневно вражеские самолеты сбрасывают до 20 таких снарядов по приграничным и прифронтовым районам, не входя при этом в зону поражения украинского ПВО. Это делает планирующие авиабомбы крайне опасными и оставляет военным мало шансов на их обезвреживание.

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NV узнал у главного редактора Defense Express Олега Каткова, как противостоять новой угрозе.

Сбивать планирующие бомбы – это путь в никуда, уверен эксперт. По его словам, единственный способ эффективно дать отпор врагу в этом направлении — бороться с самими носителями, то есть сбрасываемыми ими летами.

«Единственным сценарием, который позволяет отогнать вражескую авиацию с этим всем УМПК – получение современных западных истребителей, – считает Катков. — Не Mirage-2000 или Panavia Tornado, а полноценные истребители 4+ поколения: F-16, F/A-18, Eurofighter, Rafale или Gripen».

По словам эксперта, только эти модели самолетов имеют соответствующую дальность работы радиолокационной станции, что позволит замечать врага на большем расстоянии и производить пуск ракеты AIM-120 AMRAAM на дальностях, позволяющих вести эффективное воздушное сражение.

« Даже если таких машин будет хоть какой-то минимум – это уже позволит в определенной степени отогнать вражескую авиацию», – утверждает Катков.

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