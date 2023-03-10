«Они в отчаянии». В ОК Юг рассказали о новой тактике ракетных ударов оккупантов 10 марта, 11:26 РФ во время атак пытается применять различные типы ракет, более растянутые волны и разведывательные дроны (Фото:Handout via REUTERS)

Российские оккупанты в ходе массированной атаки в четверг, 9 марта, применили более растянутые во времени волны запуска ракет, иранские дроны Shahed, а также разведывательные БПЛА.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, сначала россияне запустили волну ракет вместе с дронами Shahed, потом еще один вид ракет. За ними следовали разведывательные беспилотники, которые были сразу уничтожены ВСУ. После этого РФ запустила еще одну волну ракет, но уже другого типа.

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«Это говорит о том, что они действительно в отчаянии, выискивают способ порадовать своего диктатора, свое военно-политическое руководство, поскольку, не имея успехов на поле соприкосновения и непосредственно на линии фронта, они прибегают к подобным акциям», — заявила Гуменюк.

В ночь на 9 марта Россия начала новый массированный ракетный обстрел Украины. В ряде городов и областей, включая Киев, прогремели взрывы. Зафиксировали попадания в объекты инфраструктуры. В некоторых областях действуют отключения света.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что всего оккупанты осуществили 81 пуск ракет разного базирования. Силы ПВО уничтожили 34 крылатых, а также четыре из восьми запущенных беспилотников Shahed-136/131.



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