Что означают новые ракетные удары России и почему среди военачальников РФ появляется оппозиционная Минобороны «фракция» — ISW 2 мая, 09:19 Расчистка завалов после ракетного удара РФ по дому в Умани (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Активно комментируя ракетные удары по Украине, Минобороны РФ пытается отреагировать на обеспокоенность будущим контрнаступлением ВСУ в российском провоенном сообществе. Между тем среди военачальников РФ есть признаки формирования «оппозиционной» российскому Генштабу фракции.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны.

Комментируя очередной масштабный ракетный удар России по Украине в ночь на 1 мая, аналитики ISW обращают внимание, что Минобороны РФ недавно изменило свою риторику и активно описывает подобные атаки (в этом случае военная пропаганда РФ заявила, что удары были нанесены по «военно-промышленным объектам» Украины, в результате чего якобы «была нарушена работа предприятий, которые осуществляли выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники для украинских войск»). Вероятно, таким образом Москва пытается продемонстрировать «проактивный» ответ на рост обеспокоенности будущим украинским контрнаступлением в российском информационном пространстве. ISW также обращает внимание на комментарий спикера ВВС Украины Юрия Игната, который отметил, что бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 выпустили значительно меньше ракет, чем их максимальная нагрузка. По всей вероятности, это может свидетельствовать о том, что полноценное производство таких боеприпасов стало вызовом для России, считают эксперты ISW.

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ISW также подчеркивает новые данные о потерях РФ в битве за Бахмут: 1 мая Белый дом заявил, что с января 2023 года российские войска потеряли в боях за Бахмут около 100 000 военных: 80 000 раненых и 20 000 убитых. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби также уточнил, что по крайней мере половина из 20 000 погибших под Бахмутом россияне были представителями ЧВК Вагнера. Кирби также озвучил оценку о том, что наступление России на Бахмут провалилось.

Спонсор ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, вероятно, использует свой реабилитированный авторитет в российском руководстве, чтобы усилить свою саморекламу и использовать этот рычаг в своих давних противоречиях с Минобороны России. ISW обращает внимание на это, комментируя новую дискуссию между Пригожиным и Минобороны относительно нехватки боеприпасов для ЧВК Вагнера. В ответ на новое интервью Пригожина, в котором он заявил об этой проблеме, российские источники начали распространять вероятное письмо от Минобороны РФ с полным перечнем артиллерийских боеприпасов и другого оборудования, предоставляемого вагнеровцам. Вероятно, это письмо было обнародовано, чтобы помешать Пригожину использовать проблему нехватки артиллерии для критики Минобороны, как он делал это в прошлом, предполагают эксперты ISW. В ответ Пригожин заявил, что цифр, приведенных в неподтвержденном документе, ЧВК Вагнера все равно недостаточно «для выполнения поставленных задач». Пригожин, предположительно, продолжит подобные информационные атаки, чтобы добиваться дальнейших привилегий от российских военных, прогнозируют в ISW.

30 апреля Минобороны России подтвердило замену генерал-полковника Михаила Мизинцева, заместителя министра обороны РФ по материально-техническому обеспечению, на генерал-полковника Алексея Кузьменкова. При этом обоснование такой кадровой перестановки не было озвучено, также не уточнялось, получил ли Мизинцев новую должность. ISW напоминает, что регулярные изменения в составе российского военного командования привели к растущей фракционизации российской армии и дезорганизации ее командных структур, что лишь ухудшает военный потенциал России.

ISW обращает внимание на существование «оппозиционной фракции» к Минобороны России, которая, вероятно, пытается устранить отдельных должностных лиц ведомства, публично критикуя их военные усилия. Так, российские «военкоры» пожаловались, что заместитель министра обороны генерал-полковник Юнус-бек Евкуров несколько месяцев назад посещал Херсонское направление, но не выполнил своего обещания выделить 140−150 катеров российским силам для обороны островов в дельте Днепра. По данным еще одного «военкора», из-за недостатка плавсредств херсонский гауляйтер Владимир Сальдо в середине апреля приказал привлекать гражданские катера для использования их российскими военными. Так что теперь «военкоры» критикуют Евкурова после увольнения заместителя министра обороны России по материально-техническому обеспечению генерал-полковника Михаила Мизинцева. Сообщается, что он был уволен после того, как инспекция войск Северного флота, проведенная командующим ВДВ России генерал-полковником Михаилом Теплинским, выявила значительные проблемы со снабжением и обеспечением войск.

Теплинский принял командование российскими войсками на юге Украины в середине апреля и, возможно, использует свое новое назначение, чтобы устранить отдельных должностных лиц Минобороны России, мотивируя это тем, что они не снабжают войска должным образом, предполагают аналитики Института изучения войны. 30 апреля ISW оценивал, что Теплинский, вероятно, завоевал благосклонность президента России Владимира Путина в конце марта, а критика «военкоров» против Евкурова, вероятно, является попыткой ослабить или устранить группу российских военных командиров и чиновников, лояльных Валерию Герасимову, главе Генштаба армии РФ и командующему оккупационными войсками в Украине.

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

Украинские чиновники продолжают сигнализировать о готовности Украины к потенциальным контрнаступательным операциям ( ISW обратил внимание на заявление Алексея Резникова о том, что Украина « выходит на финишную прямую» в подготовке контрнаступления; и руководителя ГУР Кирилла Буданова, по словам которого главной целью украинского контрнаступления остается освобождение всей территории Украины).

ISW обратил внимание на заявление Алексея Резникова о том, что Украина выходит на финишную прямую» в подготовке контрнаступления; и руководителя ГУР Кирилла Буданова, по словам которого главной целью украинского контрнаступления остается освобождение всей территории Украины). Российские войска вели наземные атаки на линии Сватово-Креммина.

Войска РФ продолжали наземные атаки в районе Бахмута и на линии Авдеевка — Донецк.

По мнению украинской стороны, ЧВК Вагнера и другим российским силам сложно поддерживать темп своих наступательных операций в Бахмуте.

Российские источники продолжают утверждать, что украинские войска совершают рейды через Днепр.

Недавнее увеличение количества российских частных военных компаний ( ЧВК), действующих в Украине, теперь может потребовать изменений в общей командной структуре армии РФ.

ЧВК), действующих в Украине, теперь может потребовать изменений в общей командной структуре армии РФ. Российские официальные лица и оккупационная «в ласть» продолжает усилия по интеграции оккупированных территорий в российскую социально-экономическую систему.

Карты боевых действий: ситуация в Бахмуте, бои на Донбассе, в Запорожской, Харьковской, Херсонской областях

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW