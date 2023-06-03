Прогноз по обстрелам Искандерами. Специалист — о ракетных арсеналах врага и его будущей тактике 3 июня, 09:24 Хотя российская армия имеет ограниченный ресурс ракет Искандер, это не заставит ее прекратить обстрелы украинской территории, считает Александр Коваленко (Фото:Pelagiya Tikhonova via Reuters)

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление, — о том, насколько большими могут быть у РФ запасы ракет Искандер и какой будет следующая тактика врага.

Даже за беспрецедентно активный ракетными обстрелами май россияне использовали ракеты оперативно-тактического комплекса Искандер всего несколько раз, считает Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление. «Насколько помню, РФ 16 мая использовала три ракеты, 18 мая — две ракеты, 22 мая еще две ракеты, — приводит Коваленко количество использованных врагом до 29 мая Искандеров, — Из этого заметно, что у россиян ограниченный ресурс».

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По мнению эксперта, это связано с тем, что у россиян есть существенные проблемы с изготовлением таких ракет, а производство одной баллистической ракеты Искандер значительно затратнее изготовления одной крылатой ракеты, такой как Х-101 или Калибр.

Поэтому обозреватель Информационного сопротивления не исключает, что, учитывая то, что 29 мая РФ использовала еще 11 ракет Искандер, а в ночь на 1 июня еще 10 единиц, то вскоре может потратить весь свой накопленный боекомплект и взять паузу для очередного накопления этих ракет. «Или частично будут использовать минимальное количество [баллистических] ракет, чтобы такими ударами поддерживать темп и режим постоянного напряжения», — считает Коваленко.

В то же время, по его мнению, даже несмотря на то, что враг уже увидел эффективную работу украинской ПВО против этих ракет, он и дальше будет обстреливать Киев, пытаясь прорвать противовоздушную оборону. «Пока у него [у агрессора] есть такой ресурс, он будет его использовать», — считает Коваленко.

Напомним, днем 29 мая Россия нанесла по Киеву массированный ракетный удар крылатыми и баллистическими ракетами оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) Искандер, выпустив по украинской столице 11 ракет. В ночь на 1 июня враг отправил на Киев еще 10 Искандеров. Все вражеские воздушные цели были уничтожены силами украинской ПВО. Впрочем, в результате последней атаки из-за падения обломков ракет в Киеве погибли три человека, среди них ребенок.

Полную версию интервью с Александром Коваленко читайте здесь.