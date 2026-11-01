Новые правила бронирования, ранний комендатский час в Донецкой области, время субсидий: что изменится в Украине в ноябре

В Краматорске (на фото) и других населенных пунктах Донбасса с 1 ноября комендантский час будет начинаться в 16:00 (Фото: Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters)

В ноябре в Украине вступит в силу основная часть нововведений, касающихся бронирования работников предприятий критической инфраструктуры, а в Краматорске, Славянске и других районах Донецкой области введут комендантский час с 16:00 до 11:00.

NV собрал ключевые изменения ноября в Украине.

Новые правила бронирования

26 октября Кабинет министров опубликовал постановление № 1328, которое ввело обновленные правила бронирования работников. Документ предусматривает пересмотр критериев, по которым предприятия получают статус критически важных и создание Координационного центра по организации бронирования.

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Окончательно эти правила будут воплощены в жизнь в ноябре: с момента публикации правительственного постановления областные администрации в течение 10 дней [т.е. до 5 ноября включительно] должны пересмотреть критерии критичности и проверить предприятия, уже получившие этот статус. Если критерии, по которым предприятие получило критичность, ликвидировали, то и бронирование отменяется. Если критерии остались, то и статус сохраняется до конца срока его действия.

Теперь критически важными будут считать предприятия только таких отраслей:

оборонно-промышленного комплекса;

топливно-энергетического комплекса;

жилищно-коммунального хозяйства;

добывающей промышленности;

перерабатывающей промышленности;

агропромышленного производства, включая обеспечение продовольственной безопасности;

розничной торговли;

строительства;

транспорта и логистики;

информационных технологий;

банковской деятельности;

здравоохранения;

связи;

аварийно-спасательные службы.

Также предприятие могут признанать критически важным, если такое решение после соответствующего обоснованного обращения согласует созданный Координационный центр по организации бронирования.

Введены такие основные новации в системе бронирования:

Критичность компании отделена от его экономических характеристик, это правило больше не работает.

Максимальный уровень бронирования больше не будет составлять 100%: в частности для предприятий ОПК и топливно-энергетического комплекса он установлен на уровне 95%. « Безусловное полное бронирование нечестно по отношению к тем, кто служит, и открывает пространство для злоупотреблений. Были компании, созданные специально под бронирование, и это стало бизнесом», — пояснил премьер-министр Сергей Корецкий. В то же время лимит бронирования для предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства (теплокоммунэнерго и водоканалов) установлен на уровне 75%, пояснил нардеп Ярослав Железняк.

пояснил пояснил Если для бесперебойной работы предприятия необходимо забронировать больше работников, чем позволяет лимит, предприятие сможет подать обоснованное обращение в Координационный центр.

Основанием для отказа в рассмотрении просьбы об увеличении лимитов бронирования могут быть систематические нарушения требований законодательства по военному учету со стороны руководителя компании, в том числе два или более документально подтвержденных случаев за последние 12 месяцев и/или привлечение к административной ответственности.

Кабмин готовит механизм 100% бронирования при выполнении мобилизационного обязательства. «Предприятие сможет полностью бронировать работников, если регулярно будет добровольно привлекать часть из них на военную службу. Важно, чтобы человек знал, куда идет и на какой срок. За ним сохраняются рабочее место и зарплата», — подчеркнул Корецкий. Эти условия должны наработать Минобороны и Минэкономики. Механизм должен быть утвержден до 1 декабря.

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«Конечная цель — чтобы никто никого не искал на улицах. Должна быть понятна система, где каждый знает свои права и обязанности», — объяснил главную цель новшеств премьер-министр.

Что будет делать Координационный центр организации бронирования?

Координационный центр по организации бронирования должен рассматривать обращения государственных органов, согласовывать обновленные отраслевые и региональные критерии, предоставлять рекомендации по определению предприятий критически важными, а также согласовывать увеличение объемов бронирования более 50%.

Для рассмотрения обращений предусмотрены следующие сроки:

до одного месяца — в общем порядке;

до семи рабочих дней — для неотложных обращений, поданных с соответствующим обоснованием.

При этом решения об определении предприятий критически важны остаются в компетенции уполномоченных государственных органов.

Что делать предприятиям и бизнесу

Если статус критичности уже есть — он не теряется автоматически. Профильные министерства и ОВА пересмотрят свои критерии в течение десяти дней; необходимо следить за их обновленными решениями.

Если сфера есть в перечне критических, необходимо обратиться в профильный орган или ОВА за действующими критериями.

Если сферы нет в перечне, необходимо обратиться в профильное министерство с обоснованием критичности; оно подает обращение в Координационный центр.

Удлиненный комендантский час в Донецкой области

С 1 ноября на всей территории Донецкой области, кроме Александровской и Черкасской громад (северо-западная часть области), будет действовать новый удлиненный комендантский час: с 16:00 до 11:00, предупреждал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

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Это касается и крупнейших городов Донбасса на подконтрольной Украине части области — Славянска и Краматорска.

Филашкин объяснял, что такое решение было введено в целях безопасности. «Россияне усиливают обстрелы населенных пунктов области, а риски для гражданских постоянно растут. […] Еще раз подчеркиваю: в Донецкой области давно уже нет безопасных мест. Призываю людей, особенно семьи с детьми, не ждать очередного обстрела и выезжать в более безопасные регионы Украины», — подчеркнул глава ОВА.

В Александровской и Черкасской общинах комендантский час остается пока неизменным: с 21:00 до 05:00.

Субсидии на новый отопительный период

В октябре 2026 года начался новый отопительный период 2026—2027 годов. Для большинства семей, нуждающихся в жилищной субсидии, она будет переназначена автоматически — без необходимости повторно обращаться в органы Пенсионного фонда Украины.

В частности, автоматический расчет проведут для домохозяйств, которые получали жилищную субсидию в предыдущем периоде, а также для домохозяйств, у которых в неотапливаемый период размер субсидии составлял 0,00 грн.

В то же время, для тех, кому все же нужно подать документы для оформления субсидии, выгоднее всего это сделать до 30 ноября. Тем, кто обращается за оформлением субсидии в период с 1 октября по 30 ноября (включительно), ее начислят с начала отопительного периода (с 1 октября). Если обращение поступит позже, субсидия будет назначена с месяца обращения.

В Пенсионном фонде напомнили, кому необходимо обращаться за назначением субсидии:

гражданам, планирующим получить жилищную субсидию впервые;

тем, кто получал жилищную субсидию, но по состоянию на 1 октября в домохозяйстве произошли изменения (например, в составе зарегистрированных лиц; либо в составе семьи члена домохозяйства; либо в перечне жилищно-коммунальных услуг);

людям, которым субсидия на неотапливаемый период не была назначена из-за наличия уже погашенной задолженности (или оформлен договор реструктуризации или обжалован вопрос задолженности по уплате ЖКУ в судебном порядке).

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Для назначения жилищной субсидии подаются:

заявление и декларация (согласно установленным формам);

в зависимости от обстоятельств — договор найма (аренды) жилья — в случае проживания заявителя в арендуемом жилье;

копия договора о реструктуризации задолженности — при наличии задолженности и заключения соответствующего договора;

справка ВПЛ — в случае обращения за назначением жилищной субсидии ВПЛ по месту фактического проживания.

Для расчета жилищной субсидии с начала отопительного периода 2026−2027 годов учитываются доходы домохозяйства за I и II кварталы 2026 года. Для пенсионеров учитывается размер пенсии, начисленной за август 2026 года.

В совокупный доход могут включаться, в частности, заработная плата, денежное обеспечение военнослужащих, пенсия, стипендия и социальные выплаты в соответствии с законодательством.

Новый тариф за неактивные счета Ощадбанка без карт

С 1 ноября Сбербанк повышает со 100 грн до 150 грн ежемесячную плату за обслуживание каждого неактивного текущего счета без карты.

Для счетов с картами, по которым не проводились операции в течение 12 или более месяцев, комиссия выросла со 100 грн до 150 грн в месяц еще с 1 августа 2026 года.

Завершение приема заявок на Пакунок школяра

До 1 ноября необходимо было подать заявки в Дії тем семьям, которые хотели получить единовременную денежную помощь в 5 000 грн по программе Пакунок школяра. Средства можно было использовать на книги, канцтовары, школьные принадлежности, одежду и обувь для первоклассника.

Подать заявление могли родители или законные представители ребенка через действие или в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

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Будет ли повышение пенсий в ноябре?

В ноябре 2026 года пенсии будут повышены для пенсионеров, которые достигли соответствующего возраста для возрастной надбавки.

Сейчас такая доплата составляет:

для пенсионеров от 70 до 74 лет включительно — 300 грн;

для лиц от 75 до 79 лет включительно — 456 грн;

для пенсионеров от 80 лет — 570 грн.

Возрастная надбавка предусмотрена для тех пенсионеров, выплаты которых не превышают 10 340 грн. Она осуществляется автоматически, обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

Индексация пенсий была проведена в апреле 2026 года. Другие изменения и повышения пенсий в сентябре не предусмотрены.

Минимально пенсия в Украине, привязанная к прожиточному минимуму для лиц, потерявших трудоспособность, остается на уровне 2595 грн. Размер максимальной пенсии также неизменен: 25950 грн.

Тарифы на свет, воду, газ в ноябре 2026

В Украине продолжает действовать мораторий на повышение коммунальных тарифов, в частности, на газ, введенный через военное положение. Поэтому в ноябре 2026-го большинство тарифов останутся неизменными.

Цена на электроэнергию: в ноябре украинцы и дальше будут платить за свет 4,32 грн/кВт•ч. Два года назад, летом 2024-го тариф на электроэнергию для населения повысили с 2,64 грн/кВтч до 4,32 грн/кВтч, и с тех пор он остается неизменным.

Цена на газ: в ноябре 2026 года цена газа для бытовых потребителей, пользующихся услугами Нафтогаза, будет оставаться на уровне 7,96 грн за кубометр. Именно эту цену предусматривает тарифный план Фиксированный, который будет действовать как минимум до 30 апреля 2027 года. Цены на газ у остальных поставщиков будут в пределах от 7,96 грн за кубометр до примерно 9,99 грн.

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Тариф на воду: тарифы на централизованное холодное водоснабжение и водоотвод не подпадают под мораторий по ценам на ЖКХ-услуги. Еще летом цены на водоснабжение летом уже выросли в ряде регионов Украины. Стоимость услуг значительно отличается в зависимости от города и региона Украины. Для Киева тариф на холодную воду (централизованное водоснабжение и водоотвод) для населения составляет 63,79 грн. за кубометр.