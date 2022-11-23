По всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога, в трех областях работает ПВО 23 ноября, 13:55 Украинская ПВО пытается сбить российские ракеты (Фото:Воздушное командование Восток)

Днем в среду, 23 ноября, по всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога, сообщается о пусках российских ракет.

В ряде областей Украины уже сообщили о работе ПВО.

Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил в Telegram, что ПВО работает в Кременчугском районе региона.

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Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил о работе украинской ПВО в Днепропетровской области.

Аналогичная ситуация в Николаевской области, сообщил глава ОВА Виталий Ким.

В своем Telegram он также сообщил о запуске большого количества ракет РФ с юга и востока, направленных на Украину.

Около месяца назад Россия начала наносить прицельные массированные удары по энергетической инфраструктуре городов Украины. Это привело к отключениям света: плановым, аварийным и экстренным. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что по состоянию на 18 ноября почти половина энергосистемы Украины выведена из строя.

15 ноября оккупанты нанесли самый массовый ракетный удар по Украине с 24 февраля после нескольких недель временного затишья, выпустив около 100 ракет.