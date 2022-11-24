«Продолжаются все девять месяцев войны». Послы G7 отреагировали на новые ракетные удары РФ по Украине 24 ноября, 11:54 Последствия ракетных ударов РФ по Киеву 23 ноября (Фото:ГСЧС)

Послы стран G7 в Киеве отреагировали на новую массированную ракетную атаку РФ по Украине 23 ноября. Дипломаты отметили, что террор российских оккупантов продолжается все девять месяцев полномасштабной войны против Украины.

В заявлении послов G7 в Twitter говорится, что они ошеломлены продолжающимися российскими атаками на украинскую энергетическую систему в течение всех девяти месяцев полномасштабной агрессии.

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«Мы стоим с украинцами, разделяя их скорбь о невинно потерянных жизнях и сталкиваясь с нехваткой воды и света вместе с ними», — резюмировали там.

23 ноября РФ нанесла новые ракетные удары по объектам критической инфраструктуры Украины в разных областях. В Киевской области и в Киеве попадания по жилым объектам.

Российские оккупанты осуществили 67 пусков крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины, сообщил Валерий Залужный. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе типа Ланцет.

По всей стране ввели аварийные отключения электроэнергии, многие области Украины остались без света.

Утром 24 ноября ситуация постепенно восстанавливается.

РФ ведет полномасштабную войну против Украины девять месяцев, с 24 февраля. Оккупанты наносят удары по украинским городам во всех областях. Целями атак становятся жилые дома, больницы и гражданская инфраструктура.



