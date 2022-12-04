Новая ракетная атака РФ готовится и возможна в любой день — ОК Юг

4 декабря, 16:54
Поделиться:
В ОК Юг высказались о риске новой массированной ракетной атаки РФ (Фото:Командование Воздушных сил ВСУ)

В ОК Юг высказались о риске новой массированной ракетной атаки РФ (Фото:Командование Воздушных сил ВСУ)

Россия готовит новую массированную ракетную атаку по Украине. Однако эти удары могут произойти в любой момент и не стоит привязываться к дням недели.

Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире 24 канала.

«Вполне вероятно, что они готовят свой арсенал, и вполне вероятно, что выжидают. Потому что мы понимаем, что усиление особенностей зимних погодных условий может быть дополнительным фактором, когда они захотят применить такую атаку», — сказала Гуменюк.

Видео дня

Она отметила, что ракетная атака готовится и возможна в любой день, поэтому привязываться ко дням недели не стоит.

Читайте также:
Эксперт объяснил, угрожает ли Украине газовый блэкаут в случае повторной массированной атаки РФ

«Необязательно привязывать к понедельнику, вторнику, среде или ждать до четверга. Надо понимать, что это возможно в любой момент, особенно когда такой ресурс наготове в море. Авиация также проявляет определенную активность, за которой мы следим и сообщаем. Это (ракетный удар — ред.) вполне вероятно в любой момент. Для них ни день, ни ночь не имеют значения, их задача — террор», — подчеркнула глава пресс-центра.

https://www.youtube.com/watch?v=rEI4zgn_QVA

Президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия готовит новые ракетные удары. По его словам, текущая неделя может быть такой же сложной, как и прошлая.

По данным Der Spiegel, на российском аэродроме Энгельс-2 в Саратовской области проводятся активные мероприятия. Вероятно, РФ готовится к новому массированному ракетному удару по Украине.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X