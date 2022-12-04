Новая ракетная атака РФ готовится и возможна в любой день — ОК Юг 4 декабря, 16:54 В ОК Юг высказались о риске новой массированной ракетной атаки РФ (Фото:Командование Воздушных сил ВСУ)

Россия готовит новую массированную ракетную атаку по Украине. Однако эти удары могут произойти в любой момент и не стоит привязываться к дням недели.

Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире 24 канала.



«Вполне вероятно, что они готовят свой арсенал, и вполне вероятно, что выжидают. Потому что мы понимаем, что усиление особенностей зимних погодных условий может быть дополнительным фактором, когда они захотят применить такую атаку», — сказала Гуменюк.



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Она отметила, что ракетная атака готовится и возможна в любой день, поэтому привязываться ко дням недели не стоит.



«Необязательно привязывать к понедельнику, вторнику, среде или ждать до четверга. Надо понимать, что это возможно в любой момент, особенно когда такой ресурс наготове в море. Авиация также проявляет определенную активность, за которой мы следим и сообщаем. Это (ракетный удар — ред.) вполне вероятно в любой момент. Для них ни день, ни ночь не имеют значения, их задача — террор», — подчеркнула глава пресс-центра.



Президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия готовит новые ракетные удары. По его словам, текущая неделя может быть такой же сложной, как и прошлая.



По данным Der Spiegel, на российском аэродроме Энгельс-2 в Саратовской области проводятся активные мероприятия. Вероятно, РФ готовится к новому массированному ракетному удару по Украине.

