Ракета, которая убила Москву. Данилов рассказал, чем ВСУ уничтожили ПВО в оккупированном Крыму 1 сентября, 23:18 NV Премиум Кадр видео уничтожения российской системы ПВО С-400 на мысе Тарханкут 23 августа 2023 года (Фото:Ukrainian Main Directorate Of Intelligence/Handout via REUTERS)

Удар по комплексу ПВО на крымском Тарханкуте нанесла новая модификация уже известного отечественного оружия, пояснил секретарь Совбеза.

Недавняя воздушная атака по Крымскому полуострову, в результате которой была уничтожена мощная система ПВО ромиян, стала возможной благодаря применению новых модификаций украинских дальнобойных ракет Нептун.

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Об этом в интервью NV рассказал секретарь Совбеза Алексей Данилов.

Именно одной из ракет этого типа в свое время был потоплен флагман российского Черноморского флота крейсер «Москва».

Данилов намекнул, что ракета Нептун имеет несколько модификаций, которые позволяют поражать цели не только на море, но и на суше.

«У нас есть ракетная программа, — это первое и последнее, что я могу сказать. И второе могу сказать, что она выполняется. Хотели бы мы быстрее? Да, хотели бы, но есть определенные технологические процессы, другие процессы», — добавил секретарь СНБО.

23 августа на мысе Тарханкут в Крыму была уничтожена российская зенитно-ракетная система С-400 Триумф. Взрыв произошел около 10:00 возле села Еленовка. Он полностью уничтожил саму установку, установленные на ней ракеты и личный состав.