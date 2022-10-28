Для жителей деоккупированных территорий с 1 ноября вводят денежную помощь: как ее получить

28 октября, 11:33
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Жители освобожденного Лимана в очереди за гуманитарной помощью (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Жители освобожденного Лимана в очереди за гуманитарной помощью (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

С 1 ноября жители освобожденных от российской оккупации территорий Украины получат право на новый вид денежной помощи: одноразовую выплату со специального счета Минреинтеграции.

1 ноября вступит в силу постановление Кабинета Министров, которое обеспечивает создание счета для выплаты помощи жителям деоккупированных территорий и эвакуированным лицам. Оказание денежной и гуманитарной помощи им будет происходить за счет средств, поступающих на гуманитарный счет Минреинтеграции, открытый в Национальном банке. На этот счет смогут поступать средства доноров.

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Средства будут выделяться областным военным администрациям на закупку продовольствия, одежды, лекарств, эвакуацию граждан, а также обустройство мест их компактного размещения.

Размер единовременной помощи для жителей деоккупированных территорий или лиц, вынужденных эвакуироваться, будет таким:

  • дети и лица с инвалидностью — 3000 грн;
  • все остальные категории — 2000 грн.

Как получить денежную помощь жителям освобожденных населенных пунктов:

  • местные органы власти в течение 7 дней после деоккупации предоставляют ОВА информацию о количестве лиц, проживавших в населенном пункте на момент деоккупации, и необходимую сумму средств;
  • ОВА в течение 2 дней передают эту информацию в Минреинтеграции;
  • Минреинтеграции совместно с Минобороны утверждает перечень деоккупированных населенных пунктов и в течение 2 дней после утверждения перечисляет средства Укрпочте;
  • Укрпочта в течение 5 дней производит выплаты непосредственно людям, имеющим право на выплату такой помощи.

Как получить денежную помощь эвакуируемым:

  • Укрпочта на основании сведений Укрзализныци за 3 дня до отправки эвакуационного поезда подает Минреинтеграции информацию о количестве эвакуируемых лиц и ориентировочной сумме средств;
  • Минреинтеграции в течение 2 дней со дня получения представления перечисляет денежные средства Укрпочте;
  • Укрпочта в течение 5 дней производит выплаты эвакуированным.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=416696707305374&set=a.227584506216596

Кроме того, жителям деоккупированных территорий с этого же счета Минреинтеграции будет финансировать гуманитарную помощь, в частности:

  • продукты питания,
  • вещи первой необходимости,
  • средства гигиены,
  • теплая одежда на зиму.
Редактор: Инна Семенова

Теги:   Соцвыплаты Переселенцы Гуманитарная помощь Денежная помощь Выплаты Деоккупация Донбасса Соцсектор Минреинтеграции деоккупация

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