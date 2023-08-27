Новая помощь от ООН: стало известно, сколько украинцев получат выплаты зимой — другие виды помощи от ООН 27 августа, 08:45 ООН (Фото:ООН / Facebook)

Более 1,3 млн украинцев получат помощь от ООН. Организация начинает соответствующую инициативу для поддержки Украины во время зимнего периода.

Об этом сообщили в Минреинтеграции.

Помощь ООН украинцам в зимний период

Более 1,3 млн украинцев получат новую помощь от ООН.

В ООН запустить такую инициативу решили для помощи Украине в подготовке к зиме, ведь из-за российской агрессии в стране немало поврежденных домов, а также объектов энергетической, водопроводной и газовой инфраструктуры.

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Всего на поддержку украинцев планируют потратить 268 млн долларов. Помощь будет адресной.

Со временем будет больше информации о том, кто именно может получить помощь, как ее получить и какие будут суммы выплат.

Помощь ООН уязвимым категориям переселенцев

Также в Украине продолжается прием заявок на денежную помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Программа ориентирована на уязвимые категории лиц ВПЛ, пострадавших от военных действий и тех, кто вернулся к своему постоянному месту жительства в определенные регионы Украины.

На помощь могут претендовать семьи, которые не получали ранее помощь от международных организаций, имеют доход, менее чем 5 400 грн на одного человека, а также относятся к следующим категориям:

— переселенцы, которые переместились после 24 февраля 2022 года;

— лица, которые не выезжали после 24 февраля, но пострадали от военных действий в Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Николаевской, Херсонской областях (перечень может быть дополнен);

— люди, которые из-за военных действий были вынуждены покинуть свои дома, и уже вернулись к постоянному месту жительства (в том числе и из-за рубежа).

УВКБ ООН также установило обязательные критерии уязвимости для всех трех вышеупомянутых категорий, дающие возможность подать заявку на помощь. Это должно быть:

— семья, которая имеет только одного из родителей с детьми в возрасте до 18 лет или с лицами пожилого возраста (55 лет и старше);

— семья, которую возглавляет одна одинокая/несколько одиноких лиц пожилого возраста (55 лет и старше) или лицо пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

— семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями;

— приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения, и детьми, разведенными с родителями (требуется документальное подтверждение).

Для получения выплат необходимо обратиться в пункты регистрации благотворительного фонда Право на защиту, который является партнером УВКБ ООН.

Если ваша семья соответствует всем критериям, после рассмотрения заявки вы получите на свою карту выплату в размере 2 220 грн (на одного человека). Деньги будут поступать ежемесячно в течение трех месяцев.

Помощь ООН украинским пенсионерам украинским пенсионерам

Пенсионеры, находящиеся в прифронтовой зоне, могут получить дополнительные выплаты от ООН.

Денежную помощь могут получить пенсионеры, которые соответствуют следующим критериям:

— они являются внутренне перемещенными лицами, проживающими на территориях активных или возможных боевых действий;

— у которых размер пенсионной выплаты составляет менее 3 000 гривен в месяц;

— которые не получали с 01.03.2023 дополнительных денежных выплат от международных организаций.

Заявку на получение помощи можно заполнить на информационной платформе еДопомога (edopomoga.gov.ua).

Размер дополнительной денежной помощи определяется как разница между 3000 грн и пенсионной выплатой, но не может быть меньше 100 грн. Например, если пенсионер получает, например, пенсию 2400 гривен, то ему доплатят 600 гривен.

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