В Полтаве в результате российского удара разрушен сортировочный терминал Новой почты

31 июля, 23:32
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РФ разрушила сортировочный терминал Новой почты в Полтаве (Фото: Новая почта/Telegram)

РФ разрушила сортировочный терминал Новой почты в Полтаве (Фото: Новая почта/Telegram)

Российские оккупанты разрушили сортировочный терминал Новой почты в Полтаве.

Об этом вечером в пятницу, 31 июля, сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что в момент атаки сотрудники находились в укрытиях и не пострадали.

«Продолжается ликвидация последствий. Подробная информация о поврежденном грузе будет установлена в ближайшее время», — говорится в сообщении.

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В компании также отметили, что компенсируют клиентам объявленную стоимость отправлений, уничтоженных в результате атаки.

«Новая почта уже задействовала резервные логистические маршруты, чтобы минимизировать возможные задержки в доставке», — добавили в компании.

30 июля российские войска в пятый раз атаковали логистический терминал компании Новая почта в Днепровском районе. В результате удара на объекте возник пожар.

Нова пошта также сообщила, что 30 июля во время массированной атаки на Украину враг попал в сортировочный терминал компании в Полтаве. Там отметили, что компенсируют объявленную стоимость всех поврежденных отправлений и сообщат клиентам подробности возмещения.

Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Война России против Украины Полтава Новая почта

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