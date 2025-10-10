Новая почта предупредила о задержках доставки из-за ночной атаки в Киеве и области

Многоэтажка, пострадавшая в результате российской атаки на Киев (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

В ночь на 10 октября российские оккупанты массированно атаковали Украину, в том числе и столицу. В результате ночной атаки в Киеве и области возможны временные задержки в доставке посылок Новой почты.

Об этом Новая почта сообщила в своем Telegram.

В компании объяснили, что ночью сортировочные терминалы временно приостановили работу из соображений безопасности, из-за чего часть отправлений обрабатывается с небольшим опозданием.

Реклама

«Сейчас все процессы восстановлены — работаем на полную, чтобы как можно быстрее доставить ваши посылки», — добавили в компании.

Пользователей адресной доставки призвали ожидать звонка от курьера, а отследить отправления можно на сайте и в мобильном приложении.

В ночь на 10 октября Россия массированно атаковала Киев баллистическими ракетами и ударными БПЛА, повредив критическую инфраструктуру и жилые дома, пострадали по меньшей мере 12 человек.

Без электроснабжения и воды остались более 5800 домов на Левом берегу в Днепровском и Деснянском районах, а также на Правом берегу в Голосеевском, Соломенском и Печерском районах.

Частично ограничено движение зеленой ветки метро, а троллейбусные и трамвайные маршруты заменены автобусами. Энергетики и городские службы постепенно восстанавливают электроснабжение, воду и работу социальной инфраструктуры.

