Новая почта повысила тарифы на свои услуги: как выросли цены на посылки

1 января, 12:02
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Новая почта (Фото:Новая почта/Facebook)

Новая почта (Фото:Новая почта/Facebook)

С 1 января 2023 года вступают в силу новые тарифы на услуги Новой почты. В компании объясняют такую необходимость скачками цен на топливо и прочими затратами.

«Новая почта за свой счет покупает генераторы, дополнительное оборудование для усиления связи, создает запасы топлива, чтобы отделения были пунктами несокрушимости, где независимо от наличия электричества принимают и выдают посылки, дают возможность клиентам подзарядить свои гаджеты», — напоминают в компании.

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Что еще изменится в 2023 году — читайте в нашем материале.

Новые цены услуг Новой почты на 2023 год будут такими:

1. Стоимость доставки в отделение и почтомат теперь будет рассчитываться одинаково.

2. Посылка между отделениями и почтоматами по городу:

  • до 2 кг — 50 грн ( было 40 грн)
  • до 10 кг — 80 грн
  • до 30 кг — 120 грн

3. Посылка между отделениями и почтоматами по Украине:

  • до 2 кг — 70 грн
  • до 10 кг — 100 грн
  • до 30 кг — 140 грн

4. Доплата за доставку/забор курьером

  • для отправок до 30 кг: +35 грн к тарифу
  • за каждые 100 кг для отправлений свыше 30 кг: +100 грн к тарифу.

5. Отменена дополнительная плата за возврат товара отправителю после проверки в отделении. Теперь она будет бесплатной, раньше это стоило 20 грн.

6. Тариф на доставку документов в фирменном картонном конверте в отделение и почтомат составит 55 грн.

Редактор: Инна Семенова

Теги:   Тарифы Почта Посылка Новая почта Новый год 2023

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