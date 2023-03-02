В Херсонской области оккупанты полностью закрыли на въезд и выезд Новую Каховку — депутат облсовета

2 марта, 12:14
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Новую Каховку оккупанты закрыли на въезд и выезд (Фото:nk-online.com.ua)

Новую Каховку оккупанты закрыли на въезд и выезд (Фото:nk-online.com.ua)

На захваченной территории Херсонской области российские оккупационные войска полностью закрыли на въезд и выезд город Новая Каховка.

Об этом в комментарии Новостям Приазовья сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

«На въезд и на выезд закрыт город Новая Каховка, и там осталось очень мало людей. Соответственно, пугают такими же действиями и другие города, пугают и Каховку, и Таврийск, соответственно, Олешки и Голую Пристань. Но пока это на стадии запугивания. Людей пытаются принудительно депортировать, в основном идет депортация в Россию», — отметил он.

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По словам депутата, оккупанты усиливают давление на население Херсонской области.

В то же время он рассказал, что российские оккупационные силы уезжают из некоторых городов, впрочем, это явление не массового характера. Переезжают на Арабатскую стрелку в Геническе.

Ранее Генштаб сообщал, что оккупанты ограничивают передвижение гражданского населения на временно захваченной территории Херсонской области.

https://www.youtube.com/watch?v=-CsHwgZJu5o
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Херсонская область Новая Каховка Война России против Украины

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