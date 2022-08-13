Попадание в склад оружия и БК. ВСУ ударили по позициям оккупантов в Новой Каховке 13 августа, 21:06 В Новой Каховке детонирует склад БК оккупантов (Фото:Ху@вый Херсон / Telegram)

Несколько мощных взрывов прогремели вечером в субботу, 13 августа, во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области. Предварительно ВСУ попали в склад оружия и БК оккупантов.

Местные издания и телеграмм-каналы постятся фото и видео столба дыма, поднявшегося над городом после прилета.

Местные жители сообщают, что взрывы прогремели из микрорайона Сокол возле одной из городских больниц, пишет местное издание Мост.

Видео дня

Советник главы Херсонской военной администрации Сергей Хлань заявил, что прилетело по позициям оккупантов.

Военкор ТСН Андрей Цаплиенко пишет, что ВСУ атаковали электромеханический завод, на котором россияне хранили оружие и боеприпасы.

Местные паблики также постятся видео, на которых слышно, что в районе прилета продолжается детонация.

Ранее в субботу стало известно о взрывах в оккупированных Мелитополе и Мариуполе, а также в нескольких городах Херсонской области.



Накануне ВСУ ударили по мосту дамбы в Новой Каховке и вывели его из строя.

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