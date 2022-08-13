Попадание в склад оружия и БК. ВСУ ударили по позициям оккупантов в Новой Каховке

13 августа, 21:06
В Новой Каховке детонирует склад БК оккупантов (Фото:Ху@вый Херсон / Telegram)

В Новой Каховке детонирует склад БК оккупантов (Фото:Ху@вый Херсон / Telegram)

Несколько мощных взрывов прогремели вечером в субботу, 13 августа, во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области. Предварительно ВСУ попали в склад оружия и БК оккупантов.

Местные издания и телеграмм-каналы постятся фото и видео столба дыма, поднявшегося над городом после прилета.

Местные жители сообщают, что взрывы прогремели из микрорайона Сокол возле одной из городских больниц, пишет местное издание Мост.

Видео дня

Советник главы Херсонской военной администрации Сергей Хлань заявил, что прилетело по позициям оккупантов.

https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/pfbid029zh7PSECoT2DfQcRNiD4aXPGNuzWqsnVqAojgxJwzyfwngFuZE8uwEy1Fh9H3mz4l

Военкор ТСН Андрей Цаплиенко пишет, что ВСУ атаковали электромеханический завод, на котором россияне хранили оружие и боеприпасы.

Местные паблики также постятся видео, на которых слышно, что в районе прилета продолжается детонация.

Ранее в субботу стало известно о взрывах в оккупированных Мелитополе и Мариуполе, а также в нескольких городах Херсонской области.

Накануне ВСУ ударили по мосту дамбы в Новой Каховке и вывели его из строя.

Редактор: София Лазарова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Херсонская область Юг Украины Склад Новая Каховка Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Новый посол Украины в Польше Василий Зварыч (Фото:Teatr Wielki — Opera Narodowa / Karpati&Zarewicz)
«Русских туристов здесь нет» /
Новый посол Зварыч о сотрудничестве Польши с Украиной: Друзьям добавляет оптимизма, врагам — страха. Интервью
13 августа, 16:49
Геополитика
Иван Компан
финансист, основатель First Kyiv Investment Club
Рынок или ФРС. Кто прав?

Каждый кризис, большой или маленький, всегда приносит что-нибудь новое. В нынешней ситуации необычно противостояние или, вернее сказать, разное видение состояния дел и перспектив экономики рынком и центральным банком США.

13 августа, 13:28
Эксперты
Приблизительно через 5 млрд лет Солнце ждут невероятные изменения, которые уничтожат все живое на Земле (Фото:NASA/Terry Virts)
Космическая загадка /
Каждый год Земля отдаляется от Солнца. Как это влияет на климат и судьбу нашей планеты?
13 августа, 11:10
Научпоп
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X