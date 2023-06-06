Коллаборант Сальдо доказывал, что люди в Новой Каховке «спокойно ходят по улицам», пока за его спиной затапливало центр города 6 июня, 17:38 Коллаборант Сальдо в Новой Каховке 6 июня 2023 года (Фото:скриншот видео / iz.ru)

Кремлевская марионетка в Херсонской области Владимир Сальдо распространяет фейки о том, что подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС якобы не приведет к серьезным последствиям.

Российские пропагандисты Известий опубликовали видео с Сальдо из временно захваченной Новой Каховки, на котором он рассказывает о том, как города ниже по течению Днепра якобы «живут», люди «спокойно двигаются по улицам», а вода, по его версии, «упадет уже достаточно скоро».

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За спиной Сальдо, который стоит у открытого окна, видно полузатопленный дворец культуры в центре города — его первый этаж почти ушел под воду.

Каховская ГЭС — что известно о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.



Инфографика: NV

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.



В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.



Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.



Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.



Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.



В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

