Спецподразделение разведки ночью провело рейд в тыл оккупантов в районе Новой Каховки — видео

24 января, 21:58
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Результаты ночного рейда защитников Украины (Фото:Головне управління розвідки МО України / Telegram)

Результаты ночного рейда защитников Украины (Фото:Головне управління розвідки МО України / Telegram)

Специальное подразделение Главного управления разведки Минобороны при поддержке ВСУ в ночь на вторник, 24 января, провело рейд в районе Новой Каховки Херсонской области.

Как сообщает пресс-служба ГУР в Telegram, благодаря помощи местных партизан и специальных «технических средств» разведчики установили, где расположен передовой пункт управления российских оккупантов.

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«Несмотря на плотное минирование береговой линии и установленные фортификационные сооружения, группа переправилась через реку и высадилась на противоположный берег», — рассказали в ГУР.

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Разведчики вступили в бой с оккупантами и выстрелами из гранатомета уничтожили командный пункт врага. Россияне решили, что Силы обороны Украины пытаются прорвать линию обороны, и подтянули боевые резервы — силы спецопераций, авиацию и бронетехнику. Это позволило разведке получить «исчерпывающие данные» о количестве, составе и месте расположения вражеских резервов.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1617971694228111360
Головне управління розвідки МО України / Telegram
Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram
Головне управління розвідки МО України / Telegram
Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram
Головне управління розвідки МО України / Telegram
Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram

«В ходе боя враг понес существенные потери. Наши бойцы уничтожили по меньшей мере 12 оккупантов, БТР 82А и захватили пленника. Выполнив задание, группа вернулась на правый берег Днепра», — добавили в разведке.

https://www.youtube.com/embed/vIMDWG6BmmA
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Разведка Партизаны Херсонская область Рейд ГУР Украинские партизаны Новая Каховка Война России против Украины

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