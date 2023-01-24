Спецподразделение разведки ночью провело рейд в тыл оккупантов в районе Новой Каховки — видео 24 января, 21:58 Результаты ночного рейда защитников Украины (Фото:Головне управління розвідки МО України / Telegram)

Специальное подразделение Главного управления разведки Минобороны при поддержке ВСУ в ночь на вторник, 24 января, провело рейд в районе Новой Каховки Херсонской области.

Как сообщает пресс-служба ГУР в Telegram, благодаря помощи местных партизан и специальных «технических средств» разведчики установили, где расположен передовой пункт управления российских оккупантов.



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«Несмотря на плотное минирование береговой линии и установленные фортификационные сооружения, группа переправилась через реку и высадилась на противоположный берег», — рассказали в ГУР.

Разведчики вступили в бой с оккупантами и выстрелами из гранатомета уничтожили командный пункт врага. Россияне решили, что Силы обороны Украины пытаются прорвать линию обороны, и подтянули боевые резервы — силы спецопераций, авиацию и бронетехнику. Это позволило разведке получить «исчерпывающие данные» о количестве, составе и месте расположения вражеских резервов.

Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram

Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram

Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram

«В ходе боя враг понес существенные потери. Наши бойцы уничтожили по меньшей мере 12 оккупантов, БТР 82А и захватили пленника. Выполнив задание, группа вернулась на правый берег Днепра», — добавили в разведке.