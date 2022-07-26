В Новой Каховке находится больше оккупантов и техники, чем в Херсоне — мэр 26 июля, 12:06 По словам мэра, Новая Каховка стала центром для оккупантов (Фото:novakahovka.city)

В Новой Каховке Херсонской области российские оккупанты разместили больше живой силы и военной техники, чем в самом Херсоне.



Об этом в эфире телеканала Эспрессо сообщил мэр Новой Каховки Владимир Коваленко.

«Тактически или географически, Новая Каховка стала центром — у нас вооруженных сил РФ и техники больше, пожалуй, чем в самом Херсоне. Я могу констатировать, что ВСУ хорошо осведомлены, где расположено, потому что каждый прилет достигал своей цели — успехов не пришлось долго ждать. И реально, где были склады, туда и прилетало», — отметил он.

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По словам Коваленко, у оккупантов есть ощущение, что их скоро выбьют из города.

«Раньше слишком свободно они себя чувствовали — ходили в рестораны и кафе. Но после того, как начались конкретные попадания, они задвигались. Одной из причин, почему я так долго оставался в городе — я правда верил, что путь возвращения будет гораздо быстрее», — сказал мэр.

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