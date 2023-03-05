Россияне размещают ПВО среди жилых кварталов Новой Каховки — Генштаб

5 марта, 09:10
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Россияне ставят ПВО среди жилых кварталов Новой Каховки (Фото:Суспільне)

Россияне ставят ПВО среди жилых кварталов Новой Каховки (Фото:Суспільне)

Российские оккупанты используют жилые кварталы оккупированной Новой Каховки Херсонской области для прикрытия средств ПВО.

Об этом сообщается в свежей сводке Генштаба ВСУ.

«В городе Новая Каховка Херсонской области, оккупанты используют гражданское население как „живой щит“. В частности, в целях уничтожения средств поражения, предназначенных для военных объектов врага, оккупационные войска размещают свои средства ПВО среди жилых кварталов города», — говорится в сводке.

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В Генштабе также сообщили, что оккупационная армия теряет контроль на поле боя над так называемыми «казацкими батальонами».

В частности, в районе Угледара выполняет задачу вражеский казачий батальон Степь/Тигр, командование которого крайне недовольно руководством вооруженных сил РФ и пренебрегает взаимодействием с подразделениями Российской оккупационной армии.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Херсонская область ПВО Российские военные Каховка Новая Каховка Война России против Украины Генштаб ВСУ

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