Россияне размещают ПВО среди жилых кварталов Новой Каховки — Генштаб 5 марта, 09:10 Россияне ставят ПВО среди жилых кварталов Новой Каховки (Фото:Суспільне)

Российские оккупанты используют жилые кварталы оккупированной Новой Каховки Херсонской области для прикрытия средств ПВО.

Об этом сообщается в свежей сводке Генштаба ВСУ.

«В городе Новая Каховка Херсонской области, оккупанты используют гражданское население как „живой щит“. В частности, в целях уничтожения средств поражения, предназначенных для военных объектов врага, оккупационные войска размещают свои средства ПВО среди жилых кварталов города», — говорится в сводке.

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В Генштабе также сообщили, что оккупационная армия теряет контроль на поле боя над так называемыми «казацкими батальонами».

В частности, в районе Угледара выполняет задачу вражеский казачий батальон Степь/Тигр, командование которого крайне недовольно руководством вооруженных сил РФ и пренебрегает взаимодействием с подразделениями Российской оккупационной армии.