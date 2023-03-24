«Это было сделано не просто так». Почему Генштаб опроверг свое же заявление о выходе окупантов из Новой Каховки — Левин 24 марта, 14:48 Эксклюзив NV Новая Каховка (Фото:novakahovka.city)

23 марта распространилась информация о якобы освобождении Новой Каховки, согласно сообщению о выходе оттуда оккупантов в сводке Генштаба. Однако командование ВСУ быстро опровергло такую трактовку.

Военный аналитик, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в эфире Radio NV предположил, почему так могло случиться:

«Война — это туман войны. У нас есть очень много означающих, много вводных, которые мы не знаем, не всегда понимаем. Могут быть ошибки — ошибаются все. Могут быть специальные информационные вбросы. Могут быть многоуровневые операции, когда вы делаете вброс, а на самом деле это не вброс».

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Также он считает, что это могло быть «прощупывание»:

«Вы хотите знать, как отреагирует враг. Например, вы наблюдаете за определенными их каналами. Я сейчас говорю не про Youtube, Telegram, Facebook или какие-то закрытые чаты, а именно каналы связи. Вы наблюдаете, как они реагируют на такую информацию в промежутках времени — час, два часа. И собираете информацию».

Военный аналитик убежден, что нет оснований не доверять Генштабу:

«Не нужно гадать. Главное, что Генштаб потом это опроверг. Нужно доверять Генштабу. Если он что-то сначала заявил, а потом опроверг, то значит это было сделано не просто так».