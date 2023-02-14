Партизаны в Новой Каховке подорвали автомобиль с россиянами, два оккупанта погибли — ЦНС
Новая Каховка (Фото:novakahovka.city)
В Новой Каховке украинские партизаны взорвали автомобиль с четырьмя россиянами. В результате два российских оккупанта погибли.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления во вторник, 14 февраля.
«Партизаны продолжают сопротивляться оккупантам на временно оккупированных территориях. В частности, в Новой Каховке участники партизанского движения Атеш взорвали автомобиль, в котором находились военнослужащие России и представители спецслужб», — говорится в сообщении.
По их данным, в результате взрыва два оккупанта погибли, еще двое в тяжелом состоянии.
Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что украинские партизаны подожгли систему управления железной дорогой в районе оккупированного Счастья, чтобы оккупанты не могли подвозить боеприпасы.