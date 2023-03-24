«Определенные настроения просматриваются»: в ОК Юг объяснили, могут ли оккупанты покинуть Новую Каховку

24 марта, 07:18
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Говорить об уходе оккупантов из Новой Каховки еще рано, но есть определенные тенденции (Фото:suspilne.media)

Говорить об уходе оккупантов из Новой Каховки еще рано, но есть определенные тенденции (Фото:suspilne.media)

Говорить об уходе российских оккупантов из Новой Каховки в Херсонской области еще рано. Однако некоторые настроения уже просматриваются.

Об этом в эфире телеканала Freeдом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, тактика РФ направлена на психологическое воздействие как на местное население, так и на Силы обороны Украины.

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«Мы имеем опыт освобождения правобережья, поэтому можем говорить о том, что такие явления уже наблюдали: оккупанты неистово мародерствовали, снова грабили уже ограбленные магазины, банковские и промышленные предприятия и вывозили все, что могли вывезти, а после — искали для себя гражданскую одежду», — пояснила Гуменюк.

Она отметила, что в Новой Каховке «определенные настроения уже просматриваются, но говорить об их уходе еще рано».

Гуменюк рассказала, что, по словам местных жителей, мародерство, которое происходит сейчас в Новой Каховке, может свидетельствовать об ожидаемом «жесте доброй воли».

Накануне Генштаб сообщил, что российские оккупанты 22 марта полностью покинули Новую Каховку Херсонской области.

Однако вскоре в Генштабе отметили, что что информация о выходе оккупантов из Новой Каховке «была опубликована из-за некорректного использования имеющихся данных».

Новая Каховка была захвачена российскими оккупантами в первые дни полномасштабного вторжения. Она находится на левом берегу Днепра.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Херсонская область Юг Украины Новая Каховка Война России против Украины

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