В Новой Каховке произошла перестрелка между боевиками ОРДЛО и российскими оккупантами — Ким

17 апреля, 12:23
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Российские оккупанты возле Мариуполя (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты возле Мариуполя (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

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В Новой Каховке Херсонской области в субботу, 16 апреля, произошла перестрелка между боевиками из ОРДЛО и российскими оккупационными войсками. Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Война России против Украины — главные события 17 апреля

«Вчера в Новой Каховке приличная перестрелка была между [боевиками] ОРДЛО и российскими военными или Росгвардией, точно не знаю. Даже не знаю, за кого болеть в этой ситуации», — сказал он в обращении 17 апреля.

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По словам Кима, из-за провалов российской армии в Украине среди военнослужащих РФ происходит «массовая чистка», потому что «ищут виновных».

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Ранее СМИ сообщили, что в РФ начались чистки в рядах ФСБ, чья разведка предоставляла Кремлю недостоверные данные о ситуации в Украине, следствием чего стал провал «путинского блицкрига». 16 апреля украинская разведка сообщила, что ФСБ РФ вывезла в неизвестном направлении боевика российской марионеточной террористической группировки «ДНР», «замкомандующего» корпусом «минобороны» псевдореспублики Эдуарда Басурина после его заявления о химической атаке.

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Херсонская область Новая Каховка Война России против Украины Виталий Ким

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