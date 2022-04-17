В Новой Каховке произошла перестрелка между боевиками ОРДЛО и российскими оккупантами — Ким 17 апреля, 12:23 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты возле Мариуполя (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Новой Каховке Херсонской области в субботу, 16 апреля, произошла перестрелка между боевиками из ОРДЛО и российскими оккупационными войсками. Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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«Вчера в Новой Каховке приличная перестрелка была между [боевиками] ОРДЛО и российскими военными или Росгвардией, точно не знаю. Даже не знаю, за кого болеть в этой ситуации», — сказал он в обращении 17 апреля.

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По словам Кима, из-за провалов российской армии в Украине среди военнослужащих РФ происходит «массовая чистка», потому что «ищут виновных».

Ранее СМИ сообщили, что в РФ начались чистки в рядах ФСБ, чья разведка предоставляла Кремлю недостоверные данные о ситуации в Украине, следствием чего стал провал «путинского блицкрига». 16 апреля украинская разведка сообщила, что ФСБ РФ вывезла в неизвестном направлении боевика российской марионеточной террористической группировки «ДНР», «замкомандующего» корпусом «минобороны» псевдореспублики Эдуарда Басурина после его заявления о химической атаке.

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