Неистовое мародерство и передислокация. Что известно о действиях оккупантов в Новой Каховке и операциях ВСУ на левобережье Днепра 24 марта, 12:09 Сюжет 23 марта Генштаб ВСУ подтвердил, что Новая Каховка остается оккупированной (Фото:novakahovka.city)

Вечером в четверг, 23 марта, в украинских новостных лентах распространилась информация о якобы освобождении Новой Каховки — согласно сообщению о выходе оттуда оккупантов в сводке Генштаба. Однако командование ВСУ быстро опровергло такую трактовку.

NV объясняет, что произошло, какая на самом деле ситуация в Новой Каховке и что известно о действиях ВСУ на оккупированном левобережье Херсонской области.

Информационный фальстарт об « освобождении» Новой Каховки: что произошло

Видео дня

Новая Каховка — город на левом берегу Днепра, в нескольких километрах ниже по течению от города Каховка. Его довоенное население составляло около 45 тысяч человек. Именно в Новой Каховке находится стратегически важный объект: Каховская ГЭС и ее дамба, которая является одним из путей сообщения через Днепр в Херсонской области. Поэтому оккупанты захватили Новую Каховку еще в первый день полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля 2022 года. С тех пор город остается оккупированным.

23 марта 2023-го в своей регулярной вечерней сводке в 18:00 Генштаб ВСУ сообщил, что «по состоянию на 22 марта 2023 года все подразделения армии оккупантов, которые были размещены в населенном пункте Новая Каховка Херсонской области, покинули город». В командовании добавили, что «этому предшествовал обход ближайшего жилья местного населения с целью наживы». Оккупанты «конфисковывали» у населения Новой Каховки бытовую и электронную технику, драгоценности, одежду и мобильные телефоны «в больших количествах», рассказали в Генштабе ВСУ.

Это сообщение в Украине было воспринято как подтверждение выхода российских войск из Новой Каховки, информация разошлась по новостным лентам.

Впрочем, Генштаб ВСУ быстро разъяснил свое сообщение: уже в 19:50 на его официальной странице появилось уточнение о том, что на самом деле оккупанты «до сих пор временно находятся в Новой Каховке». «Информация о якобы выходе противника из данного населенного пункта была обнародована в результате некорректного использования имеющихся данных. Однако мы непременно освободим и Новую Каховку», — заверили в Генштабе.

Оккупанты перемещаются из квартир в окопы: что на самом деле происходит в Новой Каховке

Сергей Хлань, депутат Херсонского облсовета и бывший советник глава Херсонской ОВА, дал наиболее подробное объяснение того, что могло стать причиной информационного недоразумения и что происходит в Новой Каховке сейчас. В комментарии Настоящему времени он пояснил, что в течение зимы оккупанты размещались в квартирах и домах жителей Новой Каховки, которые выехали с оккупированной территории.

Однако около недели назад стало известно о приказе российского командования «вывести всех военных с размещения в квартирах и домах и переместить в фортификационные сооружения и окопы, которыми разрыто все побережье Днепра». По словам Хланя, в 20 км от берега Днепра построены многочисленные блиндажи и окопы. «Поэтому уже неделю, как россияне перемещаются по своим позициям, — сообщил Хлань, заметив, что пока это не означает освобождение города. — Я разговаривал с каховчанами и новокаховчанами: количество постов и блокпостов то же самое, присутствие российских военных такое же большое. Единственное, что их не видно в хождениях по городу, как это было еще неделю назад. Их реально вывели из квартир и домов. Но они находятся в окрестностях города в фортификационных сооружениях, которые там построены».

В то же время оккупационная «администрация» Новой Каховки уже давно находится в Геническе, городе на границе с Крымом. Туда и в Скадовск оккупанты переместили все марионеточные «администрации» из городов вдоль левого берега Днепра, напомнил херсонский депутат.

Хлань также рассказал о жестоких мерах оккупационного режима, с которым пришлось столкнуться жителям Новой Каховки в последнее время.

По его словам, в предыдущие недели россияне снова закрывали Новую Каховку на выезд и выезд для местного населения, а также продолжали оказывать давление на жителей с целью принудительного выселения — фактической депортации из города.

Также в Новой Каховке продолжается «грабеж всего, что было», в частности, предприятий города, с которых вырезали и вывезли оборудование. Также в городе была закрыта больница и все основные учреждения.

Продолжаются и преследования местного населения. «Увеличилось количество ФСБшников, которые заехали из России», — подчеркнул Хлань. Его слова соответствуют информации Генштаба ВСУ, который 23 марта сообщил, что в ряде населенных пунктов левобережья Херсонской области оккупанты начали поиски граждан с проукраинской позицией. «Для этого они используют списки участников АТО, военных пенсионеров и списки лиц, проходивших службу в правоохранительных органах Украины», — рассказали в Генштабе.

Сергей Хлань также подчеркнул, что в Новой Каховке россияне усиливают давление на местное население с требованиями принудительной паспортизации и перерегистрации всего имущества. «Оккупанты говорят, что те, кто не получит российский паспорт, будут лишены возможности получать медицинскую помощь, поскольку не смогут оформить страховку», — привел пример Хлань.

Россияне также ввели штрафы на автомобили с украинской регистрацией и угрожают тем, что эти машины будут изымать у людей, которые не перерегистрируют их в соответствии с российским законодательством, что можно сделать только с наличием паспорта РФ. Кроме того, местному населению грозят конфисковать все имущество, если и оно не переоформлено по российским законам.

Институт изучения войны также констатировал, что на всей захваченной части Херсонской области оккупанты продолжают депортацию украинских детей в Россию, в частности, в самые отдаленные ее уголки. Херсонский гауляйтер Владимир Сальдо 21 марта заявил, что подписал соглашение, согласно которому херсонские дети с оккупированного левобережья будут ездить «отдыхать и учиться» в лагерь Океан близ Владивостока (Приморский край РФ). Океан финансируется и управляется правительством России и Министерством образования РФ, при этом он расположен ближе к американской Аляске (5000 км), чем к Херсонской области (свыше 7000 км), саркастически напоминает ISW.

Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга, в эфире телемарафона также прокомментировала ситуацию вокруг Новой Каховки, фактически подтвердив рассказ Хланя — в частности, об ограблении города и выходе оккупантов из квартир.

«У нас есть опыт освобождения правобережья, поэтому можем говорить о том, что такие явления уже наблюдали: оккупанты неистово мародерствовали, снова грабили уже ограбленные магазины, банковские и промышленные предприятия и вывозили все, что могли вывезти, а потом искали для себя гражданскую одежду». , — объяснила Гуменюк.

Она отметила, что в Новой Каховке «определенные настроения уже просматриваются, но говорить об их уходе еще рано».

По словам Гуменюк, «определенная динамика таких процессов» также может являться попыткой психологического давления врага на местное население и Силы обороны на правом берегу Днепра. Она подчеркнула, что оккупанты могут после имитации исчезновения из населенного пункта обстрелять гражданских и обвинить в этом защитников Украины.

Сергей Хлань также саркастически прокомментировал заявления Владимира Сальдо о том, что на левобережье россияне якобы «усилили оборону втрое» и готовятся дать жесткое сопротивление украинскому наступлению. «Что это значит? Ничего. Да, действительно, побережье перерыто, что-то заливали бетоном. Но, напоминаю, так же оккупанты делали и на правом берегу. Были три линии обороны — и что?» — заметил Хлань.

Херсонский журналист Константин Рыженко в комментарии Радио Свобода предположил, что оккупанты пока не намерены добровольно покидать Новую Каховку. Он отметил значительное количество военной техники, рассредоточенной вокруг города, и напомнил, что контроль Каховской ГЭС и Новой Каховки позволяет оккупантам обеспечивать подачу воды в Крым. Этот факт российская пропаганда называет едва ли не самым большим достижением российского вторжения в Украину, поэтому если оккупанты и будут оставлять Новую Каховку — то лишь одной из последних в Херсонской области, убежден Рыженко.



Рейды и зачистки: что известно о действиях ВСУ на левобережье Херсонской области и на юге Украины

В официальных сводках Генштаб ВСУ в последние недели обычно сообщает, что на Запорожском и Херсонском направлениях «противник ведет оборонительные действия».

Отдельные данные ОК Юг свидетельствуют об активных действиях ВСУ на левом берегу Днепра. Так, 22 марта спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что украинские силы продолжают «зачистку полосы 20−30 км» на левом берегу Днепра, «чтобы обезопасить население правобережья от постоянных обстрелов».

В тот же день она сообщила об уничтожении вражеского склада боеприпасов на Кинбурнской косе (оккупанты заходят на нее именно со стороны Херсонской области). По словам Гуменюк, это «позволит нам определенный период времени не иметь обстрелов от оккупантов и продолжать корректировать их огневые позиции в этом направлении». Рассказывая о ситуации на Кинбурнской косе еще месяц назад, 24 февраля, Гуменюк добавила, что ВСУ регулярно наносят точные удары по скоплению врага в этом районе.

«Оккупанты опасаются выезжать на конец Кинбурнской косы, который относится к Николаевской области, откуда они проводят обстрелы, в частности по Очаковской портовой инфраструктуре, по Куцурубской общине и побережью. Они между собой называют этот маршрут „билет в один конец“, — рассказала Гуменюк. — Как только происходит первый выстрел, наши подразделения сразу получают координаты, по которым им следует отработать. И враг даже не успевает убраться оттуда».



Кроме того, Институт изучения войны сообщает, что украинские войска продолжают проводить рейдовые действия через Днепр в Херсонской области и наносить удары по российским позициям на восточном (левом) берегу реки. ISW обращает внимание на кадры боевых действий с подтвержденной геолокацией, опубликованные 20 марта: на них оккупанты пытаются нанести удары по украинским войскам, действующим на юго-востоке Большого Потемкинского острова вблизи Херсона.

А на опубликованных 23 марта видео с геолокацией боевых действий видно, как украинские беспилотники наносят удары по российским позициям у Винрассадника (район города Олешки) на левом берегу Днепра.

О риске, который херсонские оккупанты видят в действиях украинских диверсионно-разведывательных групп, свидетельствует заявление херсонского гауляйтера Владимира Сальдо от 22 марта, объявившего о формировании добровольческого батальона для защиты от таких групп.

На днях ГУР Минобороны Украины также заявило о ликвидации Сергея Москаленко, организатора пыточных в Херсонской области. Он был жителем Новой Каховки и владельцем местной охранной фирмы. «Во время оккупации пошел на сотрудничество с россиянами и получил должность так называемого начальника СИЗО, где над пленными украинцами совершали бесчеловечные пытки», — рассказали в ГУР.

Предателя ликвидировали в неуточненном месте на временно оккупированной территории.

В то же время Институт изучения войны отмечает, что российские провоенные паблики отозвались волной реакций на сообщение Генштаба о якобы выходе оккупантов из Новой Каховки: в одних заявили, что российские войска «пока» остаются в городе, в других объяснили такую информацию «ротацией одной из бригад» оккупационной армии. ISW отмечает, что пока не видит подтверждений ни одного из этих заявлений: ни об уходе, ни о ротации оккупантов, поэтому считает, что россияне до сих пор удерживают Новую Каховку.