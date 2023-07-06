Новая помощь для украинских беженцев в Германии: получите единовременно 150 евро и 75 евро каждый месяц 6 июля, 00:24 Новая помощь для украинских беженцев в Германии: получите дополнительные 150 евро в месяц (Фото:фрипик/фрипик)

В Германии вводится новая программа Bürgergeld, которая предоставляет украинцам новую форму помощи. Начиная с июля, Jobcenter предлагает беженцам широкий спектр возможностей. Узнайте, как воспользоваться этой инициативой.

Что дает программа поддержки Bürgergeld в Германии для украинцев

Начиная с 1 июля 2023 года, Jobcenter вводит новую инициативу, которая называется Bürgergeld, что открывает широкие перспективы для украинцев, проживающих в Германии. Эта программа предоставляет ряд поддержек и учебных возможностей с целью повышения квалификации и успешной интеграции украинских беженцев в немецкое общество.

Видео дня

Что Jobcenter предлагает украинцам

Украинские беженцы в Германии теперь имеют доступ к новым возможностям, предоставляемым в рамках программы Teilhabe am Arbeitsmarkt от Jobcenter: Возможность завершить обучение в своей профессии и получить соответствующий аттестат. Это может включать обучение с начала, которое обычно длится три года, а его расходы будут покрыты. Финансовая поддержка во время освоения необходимых базовых навыков, таких как чтение, математика или IT. Участники, нуждающиеся в повышении квалификации для завершения обучения в своей профессии, получат дополнительную поддержку в размере 150 евро ( 6000 грн) ( Weiterbildungsgeld). Кроме того, если они участвуют в программах, направленных на возвращение к своей профессии на длительный период, они получат дополнительный бонус ( Bürgergeld-Bonus) в размере 75 евро в месяц ( 3000 грн). Также украинские беженцы также могут воспользоваться интенсивным коучингом, который предоставляется центром занятости. Эта новая возможность позволяет получать поддержку непосредственно дома, чтобы продолжать развиваться в новой профессии или заниматься трудоустройством.



Стоит отметить, что программа Teilhabe am Arbeitsmarkt теперь является постоянным предложением Jobcenter, направленным на помощь людям, которым сложно найти свое место на рынке труда.



Как воспользоваться программой Bürgergeld

Чтобы воспользоваться этими преимуществами, необходимо ознакомиться с условиями и требованиями более подробно. Это можно сделать, обратившись в Jobcenter или посетив их веб-сайт. Там вы найдете полную информацию о доступных программах поддержки, включая учебные курсы, тренинги и другие ресурсы.

Помните, если вы получаете помощь в рамках Bürgergeld, вы также можете принять участие в курсах повышения квалификации. Однако, предоставление этих курсов не является автоматическим. Сначала вам нужно осуществить личную консультацию, чтобы определить, соответствуете ли вы требованиям для получения поддержки.

Если вы уже участвуете в курсах повышения квалификации, которые не будут завершены до 1 июля 2023 года, с начала этой даты вы сможете получать дополнительную сумму в размере 150 евро в месяц.