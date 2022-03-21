Ракетный удар по Подольскому району Киева: количество погибших увеличилось до восьми человек 21 марта, 09:39 Цей матеріал також доступний українською В результате удара российских оккупантов полностью уничтожен торговый центр в Подольском районе столицы (Фото:Marko Djurica/Reuters)

Количество погибших в результате ракетного удара российских оккупантов по Подольскому району Киева возросло до восьми человек.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, информация о погибших и пострадавших предварительная и будет уточняться.

Там напомнили, что в результате вражеских обстрелов и возникшего пожара разрушен торговый центр. Повреждены окна в близлежащих жилых домах и припаркованные рядом автомобили.

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Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Россия нанесла новый ракетный удар по Киеву вечером 20 марта. Снаряды повредили объекты в Подольском районе Киева. Сообщалось о четырех погибших и одном раненом.

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