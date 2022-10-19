Что известно о новой атаке России: над Киевом сбили несколько ракет, в Винницкой области есть попадания по энергообъектам 19 октября, 16:12 Сюжет Фрагмент сбитой в Черниговской области ракеты (Фото:Оперативне командування «Північ» / Operational Command «North» via Facebook)

Днем 19 октября по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма объявили воздушную тревогу. Примерно в это же время российский диктатор Владимир Путин объявил военное положение на захваченных территориях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей.



НВ рассказывает о последствиях новой российской атаки на Украину.



Сколько беспилотников и ракет удалось сбить

Воздушное командование Центр сообщило, что 19 октября по состоянию на 15:00 силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено 12 целей:

ПВО Воздушного командования Центр сбило две крылатые ракеты и восемь беспилотников

ПВО Сухопутных войск — еще две крылатые ракеты.

Видео дня

Воздушные силы ВСУ сообщили в 16:03, что удалось сбить четыре из шести российских ракет и 10 беспилотников Shahed-136.



В Воздушных силах сообщили, что в 12:05 враг атаковал Украину с северо-восточного направления, выпустив из бомбардировщиков-ракетоносцев — Ту-95 и Ту-160 шесть крылатых ракет Х-101/Х-555.

«Одна ракета уничтожена истребительной авиацией, одна зенитно-ракетным подразделением в зоне ответственности Воздушного командования Центр в Киевской и Винницкой областях. Еще две ракеты — сбиты противовоздушной обороной Сухопутных войск в Черниговской области», — сообщили в Воздушных силах.

Также сообщается, что одновременно с ракетными обстрелами оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе Shahed-136 с северного направления, в том числе с территории Беларуси. По состоянию на 15.30 ПВО Воздушных Сил воздушного командования Центр уничтожило 10 таких беспилотников.

Киев и Киевская область

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в 13:46 сообщил в Telegram о работе ПВО в регионе.

Он призвал местных жителей не игнорировать опасность и находиться в укрытиях.



В 14:57 мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что над столицей сбили несколько ракет. Он также призвал оставаться в укрытиях, отметив, что ПВО продолжает работать.

Чернигов и Черниговская область

Оперативное командование Север сообщило в Facebook, что над селом Кипти в Черниговской области сбито две ракеты, и опубликовало фото их остатков.

В 14:50 глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что в Чернигове взорвался иранский беспилотник Shahed-136. Последствия взрыва он не уточнил, но добавил, что работает ПВО и призвал оставаться в укрытиях.

Суспільне со ссылкой на Оперативное командование Север сообщило, что украинские военные отвели беспилотник от жилых домов и сбили над нежилым помещением, чтобы избежать большого количества пострадавших.

Несколько позже Суспільне со ссылкой на генерального директора Черниговского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Игоря Даниленко сообщило, что взрыв произошел на территории предприятия в Чернигове, пострадали трое мужчин.



Место взрыва в Чернигове / Фото: Суспільне Чернігів

Место взрыва в Чернигове / Фото: Суспільне Чернігів

По словам Даниленко, все трое получили травмы головы. Врачи выясняют, являются ли их ранения опасными для жизни. Гендиректор областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф также сообщил, что еще двух человек медики осмотрели на месте происшествия, оказали им необходимую помощь. Госпитализация им не понадобилась.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявил Суспільному, что все пострадавшие — гражданские, среди них есть тяжелораненные.

«По предварительным данным — не Шахид. Соответствующие службы устанавливают обстоятельства, что именно поразило. Здесь летал БПЛА — однозначно летал. Работало наше ПВО, работали и беспилотники, оснащенные, на поражение. Сейчас устанавливаем, что произошло», — сказал Чаус.

Винницкая область

В 13:57 глава Винницкой ОВА Сергей Борзов заявил, что Винницкая область находится под ракетным огнем. Он призвал людей оставаться в укрытиях.

В 15:12 Борзов сообщил: «Снова враг бьет по энергетическим объектам. Есть попадания и по Винницкой области». Он добавил, что на месте работают спасательные службы.



ДТЭК Энерго сообщила о повреждении обстрелами российскими войсками еще двух своих энергообъектов.



«Таким образом, за сегодняшний день от атак террористов пострадали уже три предприятия компании», — говорится в сообщении.

Где именно расположены эти предприятия, в компании не уточнили.

По предварительной информации, жертв при атаках не было, но оборудование предприятий получило существенные повреждения.

«После прекращения обстрелов энергетики смогут полностью оценить степень повреждений, а также приступить к ликвидации последствий и возобновлению работы. Для безопасности на объектах находятся только критически необходимые сотрудники, все в укрытиях. Все остальные работают в удаленном режиме», — заявили также в ДТЭК.