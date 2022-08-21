Ночная атака на Николаев: войска РФ выпустили по городе ракеты С-300, есть разрушения 21 августа, 10:42 Склад снарядов, которыми оккупанты обстреливают Николаев (Фото:ГСЧС)

В ночь на воскресенье, 21 августа, войска РФ нанесли удары по Николаеву ракетами С-300, они попали по территории одного из предприятий.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

«Пока известно о попадании на территорию предприятия. Другие попадания были по окрестностям города», — отметил он.

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По словам главы ОВА, по предварительным данном, пострадавших нет.

Мэр Николаева Александр Сенкевич в своем Telegram добавил, что повреждения получила строительная техника.

В ночь на 21 августа в Николаеве прогремели мощные взрывы. В городе была объявлена воздушная тревога.

Российские оккупанты ежедневно обстреливают Николаев и населенные пункты Николаевской области.

17 августа РФ выпустила ракеты по зданию университета. Тогда же были атакованы два района города — Центральный и Корабельный. Пострадали также 27 жилых домов.

Повторно Россия обстреляла здание университета 19 августа.





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