Днем войска РФ обстреляли Николаев: мэр сообщил о жертвах 18 августа, 14:36 Российские оккупанты ежедневно обстреливают Николаев (Фото:ГСЧС)

Днем в четверг, 18 августа, войска РФ обстреляли Николаев. Один человек погиб, двое получили ранения.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram.

Взрывы прозвучали во время воздушной тревоги.

«По предварительной информации, в результате дневных обстрелов два человека получили ранения, их госпитализировали в больницу. Еще один человек умер по дороге в медучреждение», — уточнил он.

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Власти собирают информацию о последствиях обстрелов и районах поражения.

Сенкевич пообещал сообщить подробности атаки позже.

Российские оккупанты ежедневно обстреливают Николаев и область, нанося ракетные удары.

В ночь на 17 августа российские оккупанты совершили мощный обстрел Николаева. Были атакованы два района города — Центральный и Корабельный. Пострадали также 27 жилых домов.

Две ракеты попали в здание университета. Погибших и пострадавших в результате вражеских ракетных ударов нет.





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