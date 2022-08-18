Днем войска РФ обстреляли Николаев: мэр сообщил о жертвах
Российские оккупанты ежедневно обстреливают Николаев (Фото:ГСЧС)
Днем в четверг, 18 августа, войска РФ обстреляли Николаев. Один человек погиб, двое получили ранения.
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram.
Взрывы прозвучали во время воздушной тревоги.
«По предварительной информации, в результате дневных обстрелов два человека получили ранения, их госпитализировали в больницу. Еще один человек умер по дороге в медучреждение», — уточнил он.
Власти собирают информацию о последствиях обстрелов и районах поражения.
Сенкевич пообещал сообщить подробности атаки позже.
Российские оккупанты ежедневно обстреливают Николаев и область, нанося ракетные удары.
В ночь на 17 августа российские оккупанты совершили мощный обстрел Николаева. Были атакованы два района города — Центральный и Корабельный. Пострадали также 27 жилых домов.
Две ракеты попали в здание университета. Погибших и пострадавших в результате вражеских ракетных ударов нет.
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