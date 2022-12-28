Новая атака дронов. Над Днепропетровской и Николаевской областями сбиты российские беспилотники

28 декабря, 23:07
Поделиться:
Украинская ПВО сбила пять дронов, предположительно иранских Shaheed, над Днепропетровской областью (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Украинская ПВО сбила пять дронов, предположительно иранских Shaheed, над Днепропетровской областью (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Вечером в среду, 28 декабря, Россия вновь атаковала Украину дронами. Сообщается о ликвидации беспилотников в небе над Днепропетровской и Николаевской областями.

О ликвидации части дронов сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.

«Много сбитий везде. 7 мин назад пролетело 2 мопеда мимо Первомайска в сторону Умани. На радаре не было видно», — написал он в Telegram.

Видео дня

Ким добавил, что часть дронов также полетела в сторону Одессы.

Украинская ПВО сбила пять дронов, предположительно иранских Shaheed, над Днепропетровской областью, сообщает Воздушное командование Восток в Facebook.

«На Днепропетровской области подразделениями воздушного командования Восток уничтожены пять БПЛА противника (предположительно Шахеды). Сохраняем праздничное настроение», — пишет командование.

https://www.facebook.com/pvkshid/posts/479333311044574
Читайте также:

Гуменюк подтвердила, что Россия начала атаковать Украину дронами из новой партии (Фото:REUTERS/Roman Petushkov) Россияне запускают сразу три волны атак дронами, чтобы уничтожить украинские системы ПВО — Гуменюк

Также мэр Харькова Игорь Терехов сообщает в Telegram, что оккупанты второй раз за день ударили по Харькову дронами. Россияне атаковали один из объектов инфраструктуры.

22 декабря начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что у российских оккупантов осталось около 200 беспилотников из последней партии, которую Иран передал России.

17 декабря в украинской разведке сообщали, что Россия получила от Ирана новую партию дронов-камикадзе.

https://www.youtube.com/embed/8Bb6TXkpFK4
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Войска РФ Днепропетровская область Николаевская область Дроны

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X