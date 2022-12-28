Новая атака дронов. Над Днепропетровской и Николаевской областями сбиты российские беспилотники 28 декабря, 23:07 Украинская ПВО сбила пять дронов, предположительно иранских Shaheed, над Днепропетровской областью (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Вечером в среду, 28 декабря, Россия вновь атаковала Украину дронами. Сообщается о ликвидации беспилотников в небе над Днепропетровской и Николаевской областями.

О ликвидации части дронов сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.

«Много сбитий везде. 7 мин назад пролетело 2 мопеда мимо Первомайска в сторону Умани. На радаре не было видно», — написал он в Telegram.

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Ким добавил, что часть дронов также полетела в сторону Одессы.

Украинская ПВО сбила пять дронов, предположительно иранских Shaheed, над Днепропетровской областью, сообщает Воздушное командование Восток в Facebook.

«На Днепропетровской области подразделениями воздушного командования Восток уничтожены пять БПЛА противника (предположительно Шахеды). Сохраняем праздничное настроение», — пишет командование.

Также мэр Харькова Игорь Терехов сообщает в Telegram, что оккупанты второй раз за день ударили по Харькову дронами. Россияне атаковали один из объектов инфраструктуры.

22 декабря начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что у российских оккупантов осталось около 200 беспилотников из последней партии, которую Иран передал России.

17 декабря в украинской разведке сообщали, что Россия получила от Ирана новую партию дронов-камикадзе.