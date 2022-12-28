Новая атака дронов. Над Днепропетровской и Николаевской областями сбиты российские беспилотники
Украинская ПВО сбила пять дронов, предположительно иранских Shaheed, над Днепропетровской областью (Фото:Gleb Garanich/Reuters)
Вечером в среду, 28 декабря, Россия вновь атаковала Украину дронами. Сообщается о ликвидации беспилотников в небе над Днепропетровской и Николаевской областями.
О ликвидации части дронов сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.
«Много сбитий везде. 7 мин назад пролетело 2 мопеда мимо Первомайска в сторону Умани. На радаре не было видно», — написал он в Telegram.
Ким добавил, что часть дронов также полетела в сторону Одессы.
Украинская ПВО сбила пять дронов, предположительно иранских Shaheed, над Днепропетровской областью, сообщает Воздушное командование Восток в Facebook.
«На Днепропетровской области подразделениями воздушного командования Восток уничтожены пять БПЛА противника (предположительно Шахеды). Сохраняем праздничное настроение», — пишет командование.
Также мэр Харькова Игорь Терехов сообщает в Telegram, что оккупанты второй раз за день ударили по Харькову дронами. Россияне атаковали один из объектов инфраструктуры.
22 декабря начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что у российских оккупантов осталось около 200 беспилотников из последней партии, которую Иран передал России.
17 декабря в украинской разведке сообщали, что Россия получила от Ирана новую партию дронов-камикадзе.